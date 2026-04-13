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La presidenta confió en que las protestas sociales no aumentarán en los próximos días, previo a la inauguración del , el próximo 11 de junio.

En conferencia de prensa se le cuestionó a la Mandataria federal derivado de diversas manifestaciones en los días recientes, de trabajadores del Metro, de maestros, de médicos, por ejemplo.

"No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno, México es un país libre, democrático, nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión… pero no se van a recrudecer", expresó.

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Hoy, la caseta México-Cuernavaca fue cerrada por manifestantes para protestar por fallas en el suministro eléctrico y de agua; integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se concentrará en el Monumento a Cuauhtémoc.

anunciaron que reducirán al mínimo el número de trenes que circularán, para exigir mejoras a las condiciones de trabajo.

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