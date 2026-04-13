La protesta escalonada de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se reanuda este lunes, luego de la tregua del fin de semana, en un nuevo episodio del conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) y el Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con personal del sindicato, hasta la tarde del domingo se mantenía firme la decisión de retomar las medidas de ausentismo y la negativa a laborar horas extras, una estrategia que podría impactar la operación en distintas líneas de la red y afectar los traslados de millones de usuarios.

El paro escalonado inició el pasado viernes con afectaciones significativas en el servicio, pero fue suspendido durante sábado y domingo, días en que la operación se mantuvo con normalidad. Este lunes, el movimiento vuelve con el objetivo de presionar a las autoridades para atender las demandas laborales del gremio.

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Afectaciones derivadas del paro escalonado de los trabajadores del Metro

Metrópoli 09:00 AM No trabajarán horas extras El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo confirmó que hoy están aplicando la medida de no trabajar horas extras lo que impacta la circulación de trenes en diferentes líneas como forma de protesta.

Reiteró que la medida es para solicitar a las autoridades de que haya recursos para el mantenimiento de trenes pues, con anterioridad, ha señalado que el 70% de convoyes no lo ha recibido.

Sobre las demandas, el STC Metro ha señalado que están avanzando las negociaciones y que la propuesta económica para atender las demandas del sindicato son revisadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.



Metrópoli 08:17 AM Quejas de usuarios y esperas prolongadas “Unos 40 minutos tal vez llevo esperando porque pasan tarde y muy llenos”, dijo María, quien tomó la Línea 3 la mañana de este lunes para llegar a su trabajo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL sobre la línea 3, se observa largas filas de espera de entre 10 y 15 minutos para abordar un tren, además, los usuarios señalan que sus tiempos de traslado se han duplicado; algunos indicaron que sus recorridos alcanzan hasta una hora, cuando normalmente tardaban menos.



Metrópoli 08:14 AM Metro reporta alta afluencia Durante las primeras horas de este lunes, el STC Metro informó que las Líneas 3, 7, 9 y 12 presentan alta afluencia de pasajeros. A través de sus canales oficiales, el organismo detalló que se están enviando trenes vacíos hacia las estaciones con mayor demanda para intentar agilizar la operación y reducir los tiempos de espera.



¿Qué exigen los trabajadores del Metro?

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran:

Mejores condiciones de trabajo

Mayor presupuesto para mantenimiento

Acciones urgentes para rehabilitar trenes e instalaciones

El SNTSTC ha señalado que el deterioro del sistema representa un riesgo tanto para trabajadores como para usuarios. Según sus cifras, de los 391 trenes con los que cuenta el Metro, 70 por ciento no ha recibido mantenimiento general, lo que consideran una muestra del rezago operativo que enfrenta el transporte público más utilizado de la capital.

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