Huamantla, Tlaxcala.— El Gobierno de México puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), como parte de una estrategia nacional que busca detonar el crecimiento regional y atraer inversiones bajo el llamado Plan México.

Durante el acto inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este primer polo —de un total de 15 que se implementarán en el país— contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares en una extensión de 53 hectáreas, con la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

“Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras”, explicó la mandataria al subrayar que el objetivo es sustituir importaciones mediante el impulso a la producción nacional y fortalecer la marca Hecho en México.

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Sheinbaum Pardo enfatizó que el modelo de desarrollo no se limita a la atracción de capital, sino que está sustentado en los principios de la llamada Cuarta Transformación, con énfasis en la prosperidad compartida. “Lo que queremos es que el Estado, el recurso público, se invierta en la gente”, puntualizó.

Los PODECOBI, detalló, son espacios integrales que cuentan con servicios básicos como vivienda para trabajadores, escuelas, agua y transporte, lo que los convierte en polos atractivos para nuevas inversiones, acompañadas además de incentivos especiales.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo federal agradeció la confianza de las empresas que participan en este modelo, al asegurar que se trata de un esquema que combina bienestar social con crecimiento económico sustentable.

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Asimismo, sostuvo que, pese al entorno internacional complejo, México mantiene indicadores positivos: estabilidad del peso, incremento en ventas de vehículos ligeros, aumento cercano al 10% en el turismo internacional durante el primer bimestre del año, así como mayores niveles de Inversión Extranjera Directa y una inflación controlada. “Yo me siento muy confiada, muy optimista para el 2026”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que la inversión destinada al polo en Huamantla es resultado de la visión estratégica del Gobierno federal y destacó que su construcción en tiempo récord permitirá acelerar la implementación de proyectos similares en otras entidades.

En tanto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, subrayó que este proyecto posiciona a la entidad como un destino estratégico para la inversión, al demostrar que la infraestructura y la coordinación institucional pueden traducirse en bienestar para las familias.

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