Ante las protestas de pobladores contra la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular —el cual contempla una recicladora de basura—, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso la celebración de una asamblea con el fin de explicar a detalle dicho proyecto y atender las inquietudes de la comunidad.

Durante el evento, manifestantes expresaron su rechazo con consignas y exigencias, incluyendo la renuncia del gobernador Alejandro Armenta. Como respuesta, la mandataria federal sostuvo que el proyecto no está sujeto a votación y defendió sus beneficios frente a otras alternativas.

“Allá se están manifestando porque dicen que están en contra del polo de bienestar. ¿Qué prefieren? ¿Un basurero así abierto o una recicladora de basura limpia? ¿Qué prefieren?. A nadie le vamos a quitar sus tierras, a nadie vamos a comprar tierras, que no los engañen. Es un proyecto que además se va a trabajar y consensar con las comunidades”, afirmó.

Lee también Sheinbaum reconoce caída en el precio del maíz y promete apoyos al campo; Berdegué asegura cumplimiento de acuerdos con productores

Sheinbaum pidió respeto para continuar el acto y planteó escuchar a los inconformes al acabar el evento, al tiempo que apeló a la mayoría de los asistentes con la finalidad de definir el orden de participación.

Por su parte, y al final del evento, los habitantes de la zona advirtieron que la recicladora podría generar contaminación de mantos acuíferos y causar enfermedades, además de acusar falta de consulta previa. También solicitaron atención a los problemas de seguridad en la región.

La presidenta mexicana reiteró que no se trata de un relleno sanitario, más bien de un complejo que procesará residuos mediante tecnología, para reducir el impacto ambiental.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc