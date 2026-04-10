En el marco del 107 Aniversario Luctuoso del general Emiliano Zapata, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la aprobación del denominado “Plan B” en materia electoral representa una continuidad de los ideales de “Tierra y Libertad” que enarboló dicho líder revolucionario.

Durante la ceremonia realizada en la exhacienda de Chinameca, lugar emblemático donde fue asesinado Zapata en 1919, la mandataria federal sostuvo que honrar su memoria implica fomentar transformaciones profundas que fortalezcan la vida democrática y erradiquen los privilegios en el poder público.

“Honrar a Zapata significa impulsar cambios que fortalezcan la vida democrática y pongan fin a los privilegios que por tanto tiempo se mantuvieron intocables; por ello, las reformas aprobadas que conocemos como el Plan B significan abajo los privilegios de los gobernantes, y ya es una realidad”, expresó.

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Ante autoridades estatales y miembros de su gabinete, Sheinbaum subrayó que estas reformas, aprobadas antes del Plan B, incluye la no reelección a partir de 2030 para cargos como diputaciones y presidencias municipales, además de prohibir el nepotismo en puestos de elección popular.

En este sentido, explicó que familiares directos no podrán suceder de manera inmediata a quienes ocupen un cargo, marcando un cambio en las prácticas políticas tradicionales.

Asimismo, destacó la reducción de privilegios dentro de los organismos electorales, incluyendo la disminución de salarios de consejeros y magistrados, así como la eliminación de seguros de gastos médicos mayores financiados con recursos públicos.

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De igual manera mencionó que se recortará el número de regidores en los municipios, con la finalidad de destinar mayores recursos a obras y servicios para la población.

La presidenta agregó que el Plan B contempla ajustes presupuestales en el Poder Legislativo, tanto en congresos estatales como en el Senado de la República, así como la desaparición de las llamadas “pensiones doradas”, las cuales anteriormente beneficiaban a exfuncionarios con ingresos elevados provenientes del erario.

“Abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México”, enfatizó.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum vinculó las medidas con la lucha histórica del pueblo mexicano, al señalar que no se trata únicamente de reformas legales, más bien de dar continuidad a un proceso de transformación inspirado en figuras como Zapata.

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“Se trata de no traicionar la memoria de quienes dieron todo por un México más justo. De estar a la altura del legado que nos fue heredado”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a mantener vigente el ejemplo del caudillo del sur, no como un recuerdo del pasado, sino como una guía permanente en la vida pública del país.

"Que su nombre nos recuerde siempre que la dignidad y la soberanía no se negocian y que la justicia social debe prevalecer”, destacó.

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