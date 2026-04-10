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El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de 171 aspirantes que obtuvieron los puntajes más altos en la evaluación de conocimientos, en la segunda fase del proceso para elegir a tres del Instituto Nacional Electoral ().

El pasado 6 de abril 328 candidatos presentaron su examen en el pleno de la , y después de la evaluación, pasaron a la tercera fase 87 mujeres y 84 hombres.

En la siguiente fase, que se llevará a cabo del 10 al 12 de abril, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación entrevistarán a los 171 aspirantes par definir su idoneidad para ocupar el cargo.

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Destacaron Bernardo Valle Monroy y Arturo Manuel Chávez López, quienes obtuvieron 99 puntos en el examen; César Ernesto Ramos Mega que obtuvo 98 puntos; y Pedro Rafael Constantino Echeverría y Alejandro Romero Millán, con 90 puntos.

De los perfiles allegados a la autollamada 4T, Flavio Cienfuegos Valencia, exdirector de Administración del IMSS y colaborador directo en el equipo de Guadalupe Taddei, obtuvo 86 puntos.

Miguel Enrique Lucía Espejo, extitular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación y exsenador suplente de Morena, se presentó a la evaluación de conocimientos y el 7 de abril declinó a seguir participando en el proceso.

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Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, obtuvo 82 puntos.

Guadalupe Álvarez Rascón, hija de José Antonio Álvarez Lima, senador de Morena por Tlaxcala, obtuvo 72 puntos; Diana Talavera Flores, históricamente impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, obtuvo 76 puntos.

Netzer Villafuerte Aguayo no pasó a la siguiente fase por no encontrarse entre los puntajes más altos en la evaluación de conocimientos, actualmente es funcionaria del INE en el Estado de México, y fue asesora del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

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