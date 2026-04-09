La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió una solicitud de medidas cautelares presentada por Morena en contra de Movimiento Ciudadano, derivada de la presunta difusión de propaganda electoral calumniosa en redes sociales, y ordenó el retiro del promocional por tratarse de una posible calumnia electoral.
El órgano electoral explicó que Morena presentó una queja en contra de Movimiento Ciudadano por la difusión de un promocional en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube, pues a su consideración se le imputó un hecho falso al sostener que, desde enero de 2024 hasta junio de este año, ha recibido más de 8 mil millones de pesos y que “Y aunque prometieron devolver la mitad, no regresaron ni un solo peso”.
En ese sentido, determinó procedente ordenar el retiro del promocional por tratarse de una posible calumnia electoral, debido a que Morena renunció a parte de su financiamiento durante la contingencia por COVID-19, situación que quedó de manifiesto en el acuerdo INE/CG85/2020, aspecto que no fue verificado por Movimiento Ciudadano, a pesar de que se encontraba en posibilidad de conocer dicha información.
El instituto resaltó que sin que pase desapercibido que el audiovisual denunciado se refiere al supuesto financiamiento que ha recibido Morena a partir del año 2024, lo que sumado a la frase relativa a que no ha regresado un sólo peso, pretende establecer que a partir de dicha fecha el partido político no ha reintegrado recurso alguno de ese financiamiento.
No obstante, dijo, la imagen y declaración que se incluyen para tratar de justificar esta aseveración se refieren a hechos acontecidos en una fecha anterior a 2024, por lo cual no pueden servir de base para pretender justificar que, a partir de dicha temporalidad, Morena se ha negado a reintegrar o renunciar a financiamiento alguno.
Sobre la tutela preventiva, el INE la determinó improcedente, pues argumentó que desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se trata de una solicitud genérica que versa sobre hechos futuros de realización incierta.
En otro asunto, precisó que se analizó una queja presentada en contra del PRI por la difusión del promocional “RUTA DEL ENRIQUECIMIENTO”, pues a consideración de la denunciante se difunde contenido calumnioso en su contra y utiliza su imagen sin que medie su consentimiento, lo cual implica un tratamiento indebido de datos personales.
Ante ello, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó, por unanimidad de votos, que resulta improcedente ordenar el retiro del material, al considerar que, de un análisis preliminar, las expresiones contenidas en el promocional no constituyen la imputación directa de un hecho o delito falso, sino una crítica política relacionada con la gestión gubernamental en el estado de Nuevo León, amparada por la libertad de expresión.
Con respecto a la aparición de su imagen en el promocional de televisión, puntualizó que no se advirtió un uso indebido ni la intención de atribuirle la comisión de un delito, pues, preliminarmente, se trata de una persona que ostenta un cargo dentro del gobierno estatal y que cuenta con proyección pública.
