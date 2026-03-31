El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar un promocional de Movimiento Ciudadano (MC) denominado “Morena, el partido más caro del mundo” por posible calumnia, después de que se acusara al movimiento guinda de recibir un financiamiento de 13 millones de pesos diarios y “no regresar un solo peso” de estos recursos.

En un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE detalló que Morena solicitó como medida cautelar detener la difusión de este spot, al considerar que contiene expresiones en donde se “formulan imputaciones de hechos falsos”.

El órgano electoral resolvió a favor del partido oficialista y consideró que el promocional de Movimiento Ciudadano “distorsiona el debate público” y “genera una afectación directa en la reputación institucional”.

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En el promocional de MC una mujer contrasta que aunque Morena habla de austeridad republicana, “es el partido más caro del mundo”.

Según la protagonista del spot, de enero de 2024 hasta junio de 2025 el Movimiento de Regeneración Nacional recibió más de 8 mil millones de pesos de financiamiento público, lo que representa una cifra de 13 millones de pesos diarios.

“Aunque prometieron devolver la mitad, no regresaron ni un solo peso. ¿Qué opinas de todo esto?”, pregunta la mujer del promocional, mientras se muestran imágenes del entonces presidente de Morena y hoy titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, garantizando que “vamos a regresar la mitad de los recursos”.

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En su resolución, la Comisión de Quejas y Denuncias indicó que en la información difundida por Movimiento Ciudadano se omitió que Morena renunció a parte de su financiamiento durante la pandemia de Covid-19.

“Información que resulta relevante, porque de un análisis preliminar a la frase 'aunque prometieron devolver la mitad no han regresado un solo peso' se advierte la imputación de un hecho evidentemente falso”, explicó.

De acuerdo con el INE, al existir un acuerdo del Consejo General, el partido denunciado no puede argumentar el “desconocimiento de la información”, debido a que forma parte del pleno; además, resaltó que dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que es de conocimiento público.

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“Sobre la tutela preventiva, la Comisión consideró que desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se trata de una solicitud genérica que versa sobre hechos futuros de realización incierta, de ahí su improcedencia”, concluyó.

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