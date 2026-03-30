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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, , aseguró que ni su partido o algún otro participa en la selección de las quintetas de aspirantes a ocupar uno de los tres cargos de consejero del Instituto Nacional Electoral ().

“Nosotros no estamos participando, ningún partido ni ningún grupo parlamentario, en el proceso interno de selección de tres candidatos”, afirmó.

En conferencia de prensa, aseguró que dicha tarea es responsabilidad del Comité Técnico de Evaluación, que fue designado por la Junta de Coordinación Política () el pasado 27 de marzo.

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Y ante diversos señalamientos de la oposición contra las personas designadas para calificar a los candidatos, por presunta cercanía con Morena, Monreal negó las afirmaciones.

“Yo confío plenamente en el Comité de Evaluación. (¿Tienen vínculos con Morena?) Ninguno, yo he visto su trabajo profesional, no conozco el desempeño de todos, por ejemplo, las dos personas que vienen de la Comisión de Derechos Humanos, sé que son profesionales, pero tengo claridad en que es un comité muy profesional que garantiza imparcialidad, profesionalismo, que garantiza el que se seleccione los mejores”, dijo.

Monreal Ávila detalló que se presentaron más de 500 solicitudes de aspirantes ante dicho Comité, pero sólo 476 personas concluyeron el proceso de registro; y rechazó que se vayan a elegir a consejeros del INE que sean simpatizantes de Morena.

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“Para mí las 476 merecen respeto y serán evaluados por un comité independiente, ningún diputado influye en ningún nombre, yo estoy convencido y confiado en que serán las quintetas integradas por los mejores hombres y mujeres que tiene México, en esta materia electoral”, manifestó.

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aov

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