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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se designa la integración del , para calificar los perfiles de los aspirantes a consejero del Instituto Nacional Electoral ().

La designó a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

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El Comité deberá seleccionar a las personas mejor evaluadas en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, es decir, tres consejeros; y remitir las propuestas a la Junta de Coordinación Política.

El Comité fue instalado hoy, a las 11:00 horas, e inició sus funciones de evaluación de los candidatos a ocupar tres cargos de consejero del INE, por nueve años.

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