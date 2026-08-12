Tres meses después de la jornada de búsqueda de desaparecidos realizada en la zona limítrofe entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México, donde hallaron mil restos óseos y se identificaron cuatro personas, madres buscadoras y autoridades de la Ciudad de México retomaron las tareas de localización tras reportes de disparos, gritos y la presencia del Cártel de Tláhuac en dicha zona de exploración.

Los trabajos comenzaron este martes por un grupo de personas buscadoras, voluntarios solidarios y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), de la Guardia Nacional, del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) y de la Comisión de Búsqueda de Personas local.

Las tareas se efectuaron en un área natural protegida localizada entre el Canal de Chalco y la colonia El Tempiluli, en la alcaldía Tláhuac.

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Previo a la búsqueda, el director de Áreas de Búsqueda de Larga Data de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina, Juan José Aguirre Hernández, explicó que la zona fue intervenida, porque anteriormente se edificaron varias casas de manera irregular.

De acuerdo con el funcionario, hay reportes de que entre los domicilios irregulares se escuchaban disparos, gritos, así como presencia de integrantes del Cártel de Tláhuac.

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“Ya hay pasos, ya hay brechas, se presta la facilidad de poder ingresar con vehículos sin que sean tan grandes y se pudiera dar como técnica de ocultamiento posterior a la demolición de la casa, así como también se pudo haber utilizado durante el tiempo que estuvieron las casas.

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Rosa Isela busca a su hijo Luis Ángel desde 2018. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

“Tenemos información por parte de investigaciones que había mucho movimiento en esta zona”, dijo el funcionario, quien agregó que con las acciones que arrancaron ayer se busca tener certeza y descartar el área

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En la zona hay varias casas demolidas, cuyos escombros no han sido retirados.

¿A quiénes buscan?

Rosa Isela, madre de Luis Ángel López Guzmán, comentó que deseaba buscar a su hijo en ese sitio desde hace años, pero debido a que estaba bajo resguardo por la investigación del predio, no pudo entrar a buscar hasta este 11 de agosto.

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“Es muy doloroso que tengamos que esperar cuatro o cinco años para poder entrar a un lugar que es de mucho interés por la geolocalización”, afirmó.

Luis Ángel desapareció en 2018 y su última ubicación, de acuerdo con la geolocalización de su teléfono celular, es en dicha zona.

Durante la primer jornada se limpió la vegetación y se exploró parte de la zona.

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La búsqueda está planeada para llevarse a cabo hasta el próximo viernes.

Al término de los trabajos, madres buscadoras pidieron más recursos materiales y humanos para las próximas búsquedas.

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