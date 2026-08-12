Aguascalientes.— Con la apertura de la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley, que representa una inversión de mil 700 millones de pesos y la generación de 9 mil empleos directos y 36 mil indirectos, la infraestructura de Aguascalientes se fortalece y amplía las oportunidades para la llegada de nuevos proyectos de inversión.

La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) inauguró este desarrollo de clase mundial y afirmó que la consolidación de nuevos espacios industriales permite al estado mantener una posición competitiva en el escenario nacional y generar mejores oportunidades para las familias, al favorecer la instalación de empresas, la creación de empleos de calidad y el crecimiento ordenado de la economía.

Dijo que las “empresas tienen la tarea de innovar, producir, competir y generar valor; los gobiernos tenemos la responsabilidad de facilitar las condiciones para que las inversiones puedan desarrollarse en Aguascalientes. En el gigante de México trabajamos juntos para que los proyectos avancen, la economía se fortalezca y más personas encuentren oportunidades de empleo”.

José Arturo Crespo Pavón, directivo financiero de Lintel-San Marcos Valley, detalló que este nuevo parque tiene 140 hectáreas; explicó que la primera etapa del proyecto comprende alrededor de 30 hectáreas ya urbanizadas, con infraestructura y servicios necesarios para iniciar la comercialización y recibir a nuevas empresas.

Además, está diseñado para atender las necesidades de compañías de sectores estratégicos y de alto valor agregado, entre ellos la industria automotriz, componentes electrónicos, tecnología e innovación, manufactura avanzada, salud, logística y almacenamiento.

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