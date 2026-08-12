Sandro Malandro hoy tiene el respaldo de Sony Music y la mirada puesta en las nuevas generaciones del rap mexicano, pero el éxito no le hace olvidar de dónde viene ni las dificultades que enfrentó para abrirse camino.

Considera que las historias de quienes dejaron la delincuencia para triunfar en el arte atraen porque muestran a personas que lucharon contra todo por cumplir un sueño, aunque lo más difícil, advierte, es no entrar al crimen desde el principio.

“No es que sea culo y que me dé miedo hacer todo, simplemente como que uno es muy consciente y eso te hace estar activo siempre, le piensas para hacer las cosas”, dice.

Aunque no sabe si su caso debería ser tomado como ejemplo, Sandro considera que es necesario que los jóvenes dejen de perseguir la fama o el prestigio callejero, privilegiando la conciencia al dinero.

En su caso, no dejarse llevar por la vida criminal lo llevó a mudarse de su ciudad natal a EU, esto aunado a la situación del estado.

“En Reynosa me invitaron un chingo de veces a subirme de estaca, a sicario en las trocas. Y yo decía: ´pura riata, al rato me desaparecen´, eso fue lo que siempre me ha mantenido alejado de ese pedo porque siento que uno es inteligente”.

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“Me fui de Reynosa para allá buscando salir de la pinche delincuencia, acá ya estaba bien culero, muy caliente el pedo ahí donde yo me juntaba, habían desaparecido dos, tres compas y yo dije, ‘ya, verga, no quiero estar acá”.

Ahora, tras cuatro años de comenzar a subir sus canciones a YouTube de manera independiente, como su más reciente canción “Armando” junto a Kevis & Maykyy, el originario de Tamaulipas asegura tener varias propuestas de colaboración con grandes de la escena, pero también prefiere darle el espacio a otros proyectos jóvenes.

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