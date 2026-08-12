Como cada mes, la Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de julio de 2026.

Durante julio, el cierre del Mundial de Futbol dejó tono blando y derrama económica. Por otro lado, los expedientes marcaron el terreno negativo en el gabinete: las academias militarizadas, tras la muerte de una menor en Tamaulipas, y —una vez más— el caso de Rubén Rocha Moya.

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Los destacados

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Fue, por mucho, el secretario más cubierto del mes, y también el más eficaz: decomisos de sustancias, la detención de El R1 por el homicidio del edil Carlos Manzo y el feminicidio de Valeria Márquez, y más de 2 mil 500 generadores de violencia capturados en Sinaloa. La cobertura negativa fue marginal. Una vez más, julio confirma que García Harfuch es el funcionario más rentable del gabinete en materia mediática.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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Fue la secretaria con el tono más limpio del mes: remediación del río Sonora, inversión contra el sargazo y un plan de restauración para los ríos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula.

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Casi nueve de cada 10 notas sobre ella fueron positivas o neutras. Ni el recorte presupuestal a la Semarnat ni el caso del tigre Kenzo golpearon su cobertura de julio.

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Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional (Sedena).

Julio fue el mes de la neutralización de El Texas en Culiacán y de la detención del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. El lastre vino de las academias militarizadas: la Sedena aclaró, dos veces, que carece de facultades para autorizarlas o supervisarlas. Ganó en operativos, perdió en claridad regulatoria.

Raymundo Pedro Morales, Secretaría de Marina (Semar).

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Presentó el plan naval contra el sargazo y anunció detenciones de alto perfil, entre ellas un líder criminal en Yucatán y varios operadores del CJNG. El desgaste llegó por los casos de huachicol que salpican a la Marina, en los que elementos de la dependencia comparecieron como testigos, y por un ataque en Mazatlán que dejó un marino muerto. No obstante, el tono dominante fue positivo.

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Los rezagados

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP).

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El peor mes del gabinete. Ordenó el cierre de las escuelas militarizadas tras la muerte de una estudiante en Tamaulipas y, antes de enfriarse la instrucción, se supo que su propia dependencia tenía registradas a más de 60 de esas academias. La contradicción se comió cualquier golpe de autoridad: cuatro de cada 10 notas sobre él fueron negativas, y la más dura no vino de la oposición, sino de sus propios archivos.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa).

Su mes se resumió en desmentir alarmas: descartó que México fuera el origen del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, ejercicio defensivo más que propositivo. La confirmación de que se dejaron caducar más de 18 millones de medicamentos en el Hospital Infantil de México le restó el margen positivo que tenía.

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Ocupa la agenda sólo para apagar incendios ajenos.

Edna Elena Vega, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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Prácticamente invisible: casi toda su cobertura se concentró en las consultas territoriales con comunidades indígenas, tema técnico y neutro. Un pequeño avance en vivienda en zonas de riesgo fue lo único positivo. Sedatu pasó julio en piloto automático.

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