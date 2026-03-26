Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Para garantizar procesos electorales imparciales y el respeto al voto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta como integrantes del Comité Técnico de Evaluación encargado de seleccionar a las personas que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ().

Los nombramientos se realizaron con base en el artículo 41 de la Constitución y en la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, considerando el cumplimiento de requisitos legales y su trayectoria en la defensa de los derechos civiles y políticos.

La CNDH subrayó que este proceso es clave para consolidar el derecho humano a la democracia, por lo que las personas designadas deberán conducirse bajo principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Lee también

El organismo recordó que en México la garantía del voto ha sido resultado de décadas de lucha social, por lo que enfatizó la importancia de asegurar procesos electorales confiables y abiertos que fortalezcan la participación ciudadana.

Irma Ramírez Cruz es maestrante en Derecho Electoral por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente se desempeña como asesora en la Secretaría Ejecutiva del INE, con experiencia en instituciones como el Instituto Electoral de Michoacán, Diconsa, Segalmex y el Tribunal Electoral estatal.

Por su parte, Miriam Rodríguez Armenta es doctora en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y cuenta con trayectoria en el análisis del sistema político y las instituciones públicas.

Lee también

La CNDH destacó que en el contexto actual, quienes integren este comité deben asumir un compromiso pleno con la defensa de la democracia como herramienta fundamental de participación en la vida pública del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]