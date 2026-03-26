Para garantizar procesos electorales imparciales y el respeto al voto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta como integrantes del Comité Técnico de Evaluación encargado de seleccionar a las personas que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los nombramientos se realizaron con base en el artículo 41 de la Constitución y en la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, considerando el cumplimiento de requisitos legales y su trayectoria en la defensa de los derechos civiles y políticos.

La CNDH subrayó que este proceso es clave para consolidar el derecho humano a la democracia, por lo que las personas designadas deberán conducirse bajo principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

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El organismo recordó que en México la garantía del voto ha sido resultado de décadas de lucha social, por lo que enfatizó la importancia de asegurar procesos electorales confiables y abiertos que fortalezcan la participación ciudadana.

Irma Ramírez Cruz es maestrante en Derecho Electoral por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente se desempeña como asesora en la Secretaría Ejecutiva del INE, con experiencia en instituciones como el Instituto Electoral de Michoacán, Diconsa, Segalmex y el Tribunal Electoral estatal.

Por su parte, Miriam Rodríguez Armenta es doctora en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y cuenta con trayectoria en el análisis del sistema político y las instituciones públicas.

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La CNDH destacó que en el contexto actual, quienes integren este comité deben asumir un compromiso pleno con la defensa de la democracia como herramienta fundamental de participación en la vida pública del país.

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cdm