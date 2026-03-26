Este jueves, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó el grado académico de Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Gracias al Instituto Politécnico Nacional por poner la técnica al servicio de la patria, al servicio de Chiapas. Siempre mi trabajo fue por conducción, convencida de que por el bien de todos, primero los jóvenes, primero la clase trabajadora que engrandece este país, primero los adultos mayores, primero las personas con discapacidad y primero los pobre, dijo en su mensaje la delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas.

Luisa del Cámara Cabrales, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP) en Tabasco, difundió fotos con la prima del exmandatario morenista en su cuenta de Facebook, que acompañó con un mensaje:

Lee también Revocación de mandato, plurinominales y financiamiento a partidos, las diferencias entre el Plan A y B; esto fue lo que se aprobó

“El grado académico de Doctor Honoris Causa, otorgado por el Instituto Politécnico Nacional a Manuela Obrador Narváez, reconoce una trayectoria destacada y sus valiosas aportaciones al desarrollo social de nuestro país.

Un reconocimiento que honra su compromiso, liderazgo y vocación de servicio en favor del bienestar del pueblo”.

Hasta la fecha, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha otorgado un total de 10 doctorados honoris causa en toda su historia.

Esta distinción es relativamente reciente en la institución, ya que la primera generación fue investida apenas en octubre de 2016. El IPN sólo ha entregado 10 reconocimientos de este tipo en toda su historia.

Para que una persona sea elegible para ese grado, debe cumplir con los siguientes criterios generales:

Lee también Científico de la UNAM gana Premio Princesa de Girona 2026; estudio sobre nebulosas ionizadas contribuye a comprensión de galaxias

Trayectoria de Relevancia Pública: Debe contar con una trayectoria destacada y reconocida públicamente en los ámbitos de la ciencia, tecnología, educación, artes, letras o política.

Contribuciones Significativas: Haber realizado obras o acciones ejemplares y sobresalientes que hayan dejado una huella importante en la sociedad o en su campo de especialidad.

Excelencia y Compromiso: Se busca a individuos que encarnen los valores de "La Técnica al Servicio de la Patria" mediante su talento y compromiso social.

Algunos personajes a los que el Politécnico ha otorgado ese grado son: Santiago Calatrava Valls, arquitecto, ingeniero civil y escultor español, reconocido por sus diseños futuristas de puentes y estaciones; Nikolai Grube, antropólogo y epigrafista alemán, especialista en la escritura y cultura de la civilización maya; Yann LeCun, científico de la computación francés, pionero en inteligencia artificial y aprendizaje profundo.

También a Robert C. Merton: economista estadounidense y Premio Nobel de Economía (1997), coautor del modelo Black-Scholes para valorar opciones financieras; Sebastian Thrun, científico computacional alemán, innovador en vehículos autónomos y fundador de la plataforma educativa Udacity; Julieta Fierro Gossman, astrónoma y divulgadora de la ciencia mexicana, reconocida por su labor en la UNAM, y a Alfredo Harp Helú, empresario y filántropo mexicano.

Lee también Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc