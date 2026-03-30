El gobierno mexicano anunció este lunes su decisión de sumarse a la demanda presentada en enero de este año contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), por las condiciones de detención de los connacionales en el centro de detención de Adelanto, en California.

En conferencia de prensa desde Los Ángeles, Vanessa Calva, directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el caso de José Guadalupe Ramos Solano “no es aislado”, sino un “reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”. Lamentó que, desde enero de 2025, México ha documentado 14 fallecimientos de connacionales bajo custodia del ICE o durante operativos de control migratorio.

“Solo en Adelanto, cuatro mexicanos han muerto”, aparentemente por problemas médicos, lo que demuestra un “patrón de deficiencias estructurales”, advirtió.

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La funcionaria señaló que se ha solicitado la clarificación de las circunstancias de la muerte de Ramos Solano, notificada la semana pasada, para “determinar responsabilidades”.

Alegó que los fallecimientos revelan “fallas sistémicas, insuficiencias operativas, negligencias que contravienen protocolos, violación de estándares internacionales de derechos”.

Denunció las condiciones de confinamiento en los centros de detención, incluyendo “infraestructura inadecuada, atención médica inadecuada, ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención”, lo que, señaló, pone “en peligro vidas de personas bajo custodia del estado”.

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Por lo anterior, detalló, “se han enviado múltiples notas diplomáticas a la embajada de Estados Unidos en México”. Asimismo, se ha apoyado en la repatriación de restos de quienes han deseado ser enterrados en México; también hay conversaciones de alto nivel sobre la inadecuada atención que reciben los migrantes en estos centros y se han canalizado abogados y organizaciones civiles para que las familias conozcan sus derechos.

Calva dijo que México no ha recibido, hasta el momento, respuestas de las autoridades estadounidenses “que garanticen que se corregirán las condiciones que propician estos fallecimientos”.

Por ello, el gobierno mexicano decidió sumarse, bajo la figura de Amigo de la Corte (Amicus Curiae), en la demanda colectiva L.T Mesrobian presentada en la corte del Distrito Central de California, el pasado 26 de enero, por el Public Counsel de Los Ángeles ante autoridades judiciales de Estados Unidos contra el ICE por las condiciones de detención en Adelanto.

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“Esta acción colectiva busca representar todas los detenidos en dicho centro o que pudieran ser recluidas allí y denunciar condiciones sistemáticas confinamiento que podrían ser violatorias de estándares constitucionales aprobados y válidos para personas bajo custodia migratoria”.

Indicó que la demanda se interpone contra el ICE porque a pesar de que una empresa privada es la encargada de gestionar el centro, el ICE es “jurídicamente responsable de las condiciones en dicho centro”.

Se quejó de lo que llamó un patrón de “negligencia médica, en particular en el acceso para personas con condiciones médicas preexistentes”, que incluye solicitudes ignoradas o demoradas, así como una respuesta clínica tardía e insuficiente.

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“México apoya esta demanda para que se garantice un trato digno y seguro, incluyendo acceso oportuno a evaluaciones médicas, alimentación adecuada, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud”, afirmó.

“Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención migratoria que derivaron en la muerte” de los mexicanos bajo custodia.

Advirtió que “se agotarán las vías jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia y garantizar que estos casos no queden impunes ni se repitan”.

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