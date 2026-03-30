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El (ICE) de Estados Unidos reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo custodia, con lo que suman ya 14 connacionales fallecidos en lo que va de la segunda administración de .

En un comunicado, el identificó al mexicano como José Guadalupe Ramos Solano y dijo que falleció el pasado 25 de marzo, cuando se encontraba en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

Según el ICE, Ramos Solano, al que describió como indocumentado “con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo”, fue hallado inconsciente. Señaló que el personal del centro inició “inmediatamente” los procedimientos de reanimación y fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, California, donde se certificó su fallecimiento.

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El comunicado explica que el mexicano fue detenido en Redondo Beach el 6 de mayo de 2025 por posesión de una sustancia controlada y robo de bienes personales. Fue condenado por el Tribunal Superior de el 21 de agosto de 2025.

El pasado 23 de febrero, el ICE detuvo a Ramos durante una operación policial específica en Torrance, California, y lo trasladó al centro de detención de Adelanto.

El Servicio de Inmigración detalló que, a su llegada al centro de procesamiento, Ramos fue sometido a un examen médico y se detectó que sufría varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión. Subrayó que recibió constante mientras estuvo bajo custodia, incluida la medicación diaria para tratar sus enfermedades.

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Tras certificarse el deceso, se notificó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE a través del Centro de Coordinación de Integridad.

También se notificó al consulado mexicano, para la localización de los familiares de Ramos.

La presidenta mexicana, , anunció esta mañana que su gobierno tomará "acciones de protesta" por la muerte de Ramos.

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"Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los ".

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