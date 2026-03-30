El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó anoche que no tiene “problema” con que un buque petrolero ruso frente a la costa de Cuba entregue ayuda a la isla, a pesar de haber prohibido, en enero pasado, el flujo de crudo a la isla.

“Tenemos un buque petrolero ahí afuera. No nos importa que alguien reciba un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró Trump a periodistas mientras volaba de regreso a Washington, tras pasar el fin de semana en Palm Beach.

El mandatario respondió así al reporte del diario The New York Times, que señaló que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que transporta 730 mil barriles de crudo, se encontraba a menos de 24 kilómetros de Cuba y tiene previsto llegar este martes al puerto de Matanzas.

Según el Times, la Guardia Costera de Estados Unidos permitiría que el buque desembarque en Cuba. Sería el primer cargamento de petróleo que llega a la isla desde enero y aportaría un alivio temporal a un país de 9.6 millones de habitantes que atraviesa una crisis energética y económica cada vez más profunda.

Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Posteriormente, Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de “tomar” la isla.

Pero en sus declaraciones a los periodistas, Trump insistió anoche en que “Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”. Añadió incluso que “preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan. Les dije que, si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, ante la falta de combustible. En la última semana, un convoy de ayuda humanitaria llevó a Cuba, por aire y por mar, más de 50 toneladas de medicinas, alimentos, paneles solares y otros bienes.