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El próximo jueves 23 de abril, a las 19:00 horas, EL UNIVERSAL llevará a cabo en sus instalaciones una charla exclusiva para suscriptores, en la que el periodista y conductor Claudio Ochoa Huerta compartirá sus perspectivas sobre las políticas migratorias y el actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
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El encuentro se da en un contexto marcado por las polémicas acciones del principal brazo policiaco del gobierno de Donald Trump, cuyos operativos han sido señalados por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
ICE: la agencia marcada por violaciones a DDHH
De acuerdo con información presentada en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum este 25 de marzo por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, al menos 13 migrantes mexicanos han fallecido en circunstancias relacionadas con acciones del ICE, incluyendo complicaciones médicas, suicidios y tiroteos.
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Además, según datos ofrecidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente, más de 177 mil mexicanos han sido detenidos por esta agencia desde el 20 de enero. Aunque el ICE sostiene que su misión es fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el flujo ilegal de personas y bienes, diversas denuncias apuntan a que sus operativos han derivado en episodios de violencia y pérdidas humanas.
En respuesta, han surgido manifestaciones y redes de apoyo en distintas ciudades de Estados Unidos. En lugares como Minneapolis, Minnesota, comunidades organizadas, incluyendo grupos como los llamados “Boinas Cafés”, han comenzado a apoyar a migrantes perseguidos, documentando abusos y ofreciendo asistencia.
Durante los meses pasados, Claudio Ochoa Huerta, como enviado especial de LatinUS, ha documentado de primera mano historias de ciudadanos estadounidenses con raíces mexicanas que enfrentan el temor constante de las redadas, así como el sentir de quienes viven bajo la vigilancia del ICE. Su cobertura aporta una mirada directa sobre una problemática que sigue generando debate internacional.
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¿Quién es Claudio Ochoa Huerta?
Michoacano de origen, Claudio Ochoa Huerta es un periodista egresado de la Universidad Anáhuac que ha colaborado con destinos medios de comunicación. Actualmente, es reportero y presentador en el portal de noticias mexicano LatinUS. También escribe su columna “Miocardio” semanalmente para El Gran Diario de México.
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