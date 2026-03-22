Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reafirmó la necesidad de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En el marco de la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC y el Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA en Bogotá, el canciller De la Fuente sostuvo más encuentros bilaterales con sus homólogos.

Con el canciller Carlos Ramiro Martínez, de Guatemala, revisó las principales iniciativas binacionales en materia de cooperación y conectividad.

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"Con el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, reafirmaron la necesidad de preservar y fortalecer la CELAC, como espacio de concertación y semillero de proyectos que arrojen resultados concretos para los pueblos de América Latina y el Caribe", destacó la SRE.

En su encuentro bilateral con los cancilleres de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y de Venezuela, Yván Gil Pinto, destacó Juan Ramón de la Fuente la importancia de la relaciones bilaterales.

Con Edouard Bizimana, canciller de Burundi, convinó la importancia de trabajar en conjunto en la agenda birregional para velar por el bienestar de ambas regiones.

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