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El estado estadounidense de Minnesota y su condado más poblado demandaron este martes al Gobierno del presidente para obtener pruebas sobre los tiroteos en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses a manos de , que no han sido compartidos con las autoridades estatales.

La querella legal argumenta que el y el Departamento de Justicia (DOJ) no han dado acceso a investigadores estatales a las pruebas de los dos tiroteos ocurridos en enero pasado y en donde murieron los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

Los demandantes han pedido al tribunal que ordene al Ejecutivo estadounidense proporcionar acceso a las pruebas solicitadas en los casos de Good y Pretti.

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También han pedido al tribunal federal que obligue a las autoridades federales a entregar información del caso del venezolano Julio Cesar Sosa-Celis, que fue baleado en una pierna por el ICE.

Las autoridades de Minnesota y del condado de Hennepin, donde ocurrieron los tiroteos, y la Oficina de Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota advirtieron que tanto en la muerte de Good (el 7 de enero) como en la de Pretti (24 de enero) los agentes federales "incumplieron rápidamente" sus promesas de cooperación.

"En lugar de compartir información, las autoridades federales tomaron posesión exclusiva de las pruebas que se habían recopilado y negaron a los investigadores de Minnesota el acceso a información clave", escribieron en la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los para el Distrito de Columbia.

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Los demandantes también cargaron contra los operativos migratorios y advirtieron de que los tres tiroteos son "ejemplos" de las acciones violentas cometidas por los agentes federales en Minnesota.

"Los agentes federales también llevaron a cabo detenciones ilegales, redadas, arrestos y operativos peligrosos en espacios públicos. El operativo generó un temor generalizado entre los residentes de Minnesota, tanto ciudadanos como no ciudadanos", detalla la querella legal.

La demanda además ha solicitado al tribunal que declare la práctica del y el DOJ de negarse a compartir material de investigación con las autoridades de Minnesota como "arbitraria y caprichosa" y excesiva con respecto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). EFE

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cc/rmlgv

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