Más Información

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Sheinbaum encabeza el ranking de presidentes mejor valorados de AL de marzo 2026; ciudadanos la respaldan con un 72.3%

Sheinbaum encabeza el ranking de presidentes mejor valorados de AL de marzo 2026; ciudadanos la respaldan con un 72.3%

Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice

Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice

Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito

Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito

Greenpeace reporta 630 km de costa afectada en derrame petrolero del Golfo de México; pide declarar emergencia ambiental

Greenpeace reporta 630 km de costa afectada en derrame petrolero del Golfo de México; pide declarar emergencia ambiental

Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado

Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado

Vuelven a hospitalizar a Sergio Torres, diputado de MC víctima de un atentado a balazos en Culiacán; le practicarán nuevos estudios

Vuelven a hospitalizar a Sergio Torres, diputado de MC víctima de un atentado a balazos en Culiacán; le practicarán nuevos estudios

Apenas un cuarto de hora antes del anuncio sorpresa de , ayer lunes, sobre conversaciones con , miles de intercambios en el mercado petrolero desplomaron bruscamente los precios, señalaron el martes los medios Financial Times y Bloomberg.

Ambos medios, que resaltaron que se registró un volumen de intercambios superior a lo normal, se basaron en un análisis de los datos financieros de Bloomberg para llegar a esta conclusión.

Según el Financial Times, el volumen negociado en apenas dos minutos, entre las 10:49 y las 10:50 GMT, asciende a 580 millones de , mientras que Bloomberg habla de 650 millones de dólares.

Lee también

Según la financiera estadounidense, "al menos 6 millones de barriles de Brent y de West Texas Intermediate" se intercambiaron durante esos dos minutos.

El promedio para la misma franja horaria en las cinco sesiones anteriores era de unos 700 mil barriles.

Aproximadamente un cuarto de hora más tarde, hacia las 11:05 GMT, una publicación de Donald Trump en su red Truth Social en la que mencionaba conversaciones con Irán para desactivar la hizo desplomarse violentamente los precios del barril de crudo en más de un 14%.

Lee también

"Lo que llama la atención aquí no es solo el volumen de las , sino el momento", considera Stephen Innes, analista de SPI Asset Management, consultado por la AFP.

"Los operadores no son adivinos. Cuando un posicionamiento cambia unos minutos antes de un anuncio que mueve los mercados, generalmente significa que alguien actúa sobre la base de lo que yo llamaría información oficiosa o inteligencia", agrega.

"El mercado petrolero es un entorno extremadamente cerrado. No se trata solo de operadores que especulan con los; es un ecosistema estrechamente interconectado de actores físicos, refinadores, navieros y gobiernos, que operan todos dentro de canales de información entrelazados", recalcó.

Lee también

Según el Financial Times, el volumen negociado en apenas dos minutos, entre las 10:49 y las 10:50 GMT, asciende a 580 millones de dólares, mientras que Bloomberg habla de 650 millones de dólares. FOTO: Pixabay
Según el Financial Times, el volumen negociado en apenas dos minutos, entre las 10:49 y las 10:50 GMT, asciende a 580 millones de dólares, mientras que Bloomberg habla de 650 millones de dólares. FOTO: Pixabay

Sin embargo, el analista no descarta que estos movimientos puedan deberse a "un gran productor que se cubre en el " frente a una caída repentina de los precios, mientras que estos han subido más de un 40% desde el inicio de la .

Unas horas después de la publicación de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, desmintió en X cualquier negociación con Estados Unidos, aludiendo a "informaciones falsas" destinadas a "manipular los mercados financieros y petroleros y salir del atolladero en el que Estados Unidos e están empantanados".

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago IMSS abril 2026 calendario completo y cambios de última hora para pensionados. Foto: Especial / IMSS

Pago IMSS abril 2026: calendario completo y cambios de última hora para pensionados

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)

Aduanas. Foto: ChatGPT

¿Vienes a México en Semana Santa? Esta es la lista de lo que NO puedes pasar por la aduana en 2026

Verano Puma en UNAM Chicago. Foto: iStock

¡Estudia inglés en la UNAM Chicago! Fechas, costos y requisitos del curso Verano Puma 2026

Se quedan sin boda en México por violencia… y deciden REGALARLA con más de 11 mil dólares. Foto: Instagram

Se quedan sin boda en México por violencia… y deciden REGALARLA con más de 11 mil dólares