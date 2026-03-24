Apenas un cuarto de hora antes del anuncio sorpresa de Donald Trump, ayer lunes, sobre conversaciones con Irán, miles de intercambios en el mercado petrolero desplomaron bruscamente los precios, señalaron el martes los medios Financial Times y Bloomberg.

Ambos medios, que resaltaron que se registró un volumen de intercambios superior a lo normal, se basaron en un análisis de los datos financieros de Bloomberg para llegar a esta conclusión.

Según el Financial Times, el volumen negociado en apenas dos minutos, entre las 10:49 y las 10:50 GMT, asciende a 580 millones de dólares, mientras que Bloomberg habla de 650 millones de dólares.

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Según la agencia de prensa financiera estadounidense, "al menos 6 millones de barriles de Brent y de West Texas Intermediate" se intercambiaron durante esos dos minutos.

El promedio para la misma franja horaria en las cinco sesiones anteriores era de unos 700 mil barriles.

Aproximadamente un cuarto de hora más tarde, hacia las 11:05 GMT, una publicación de Donald Trump en su red Truth Social en la que mencionaba conversaciones con Irán para desactivar la crisis hizo desplomarse violentamente los precios del barril de crudo en más de un 14%.

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"Lo que llama la atención aquí no es solo el volumen de las transacciones, sino el momento", considera Stephen Innes, analista de SPI Asset Management, consultado por la AFP.

"Los operadores no son adivinos. Cuando un posicionamiento cambia unos minutos antes de un anuncio que mueve los mercados, generalmente significa que alguien actúa sobre la base de lo que yo llamaría información oficiosa o inteligencia", agrega.

"El mercado petrolero es un entorno extremadamente cerrado. No se trata solo de operadores que especulan con los precios; es un ecosistema estrechamente interconectado de actores físicos, refinadores, navieros y gobiernos, que operan todos dentro de canales de información entrelazados", recalcó.

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Según el Financial Times, el volumen negociado en apenas dos minutos, entre las 10:49 y las 10:50 GMT, asciende a 580 millones de dólares, mientras que Bloomberg habla de 650 millones de dólares. FOTO: Pixabay

Sin embargo, el analista no descarta que estos movimientos puedan deberse a "un gran productor que se cubre en el mercado" frente a una caída repentina de los precios, mientras que estos han subido más de un 40% desde el inicio de la guerra.

Unas horas después de la publicación de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, desmintió en X cualquier negociación con Estados Unidos, aludiendo a "informaciones falsas" destinadas a "manipular los mercados financieros y petroleros y salir del atolladero en el que Estados Unidos e Israel están empantanados".

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ss/mcc