El conflicto en Medio Oriente lanzó otra bomba en los mercados financieros que alcanzó al peso y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La mañana de este viernes, el dólar se vende en 18.34 pesos en ventanillas de Banamex, el mayor precio desde mediados de enero pasado y acumula un incremento de 70 centavos durante la semana.

Al mayoreo, el dólar se intercambia en 17.92 pesos y lleva dos días seguidos arrebatando terreno a la moneda mexicana, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la BMV, pierde 1.1% y toca los 67 mil 629 puntos para arrastrar una minusvalía de 5.3% durante la semana.

Conflicto en Medio Oriente presiona mercados financieros

El analista de HF Markets, Emanuel Juárez, indicó que los mercados financieros operan bajo presión ante la escalada de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“La posibilidad de una intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán durante el fin de semana mantiene a los inversionistas en una postura cautelosa”, comentó.

Uno de los activos más sensibles a este escenario ha sido el petróleo, que registra una fuerte subida en las últimas jornadas, acumulando avances cercanos a 28% en la semana.

Desde el punto de vista de Juárez, un crudo por encima de 80 dólares por barril comienza a generar preocupación en los mercados debido a su potencial impacto inflacionario a nivel global.

EU podría intervenir para moderar alza en precios del petróleo

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos señaló que puede intervenir para moderar el alza en los precios del petróleo antes de la próxima semana, lo que incluiría distintas herramientas para estabilizar el mercado energético.

En el plano político, el presidente Donald Trump afirmó que Irán habría reducido significativamente su capacidad de misiles y que existirían negociaciones indirectas con Washington, declaraciones que fueron posteriormente rechazadas por el gobierno persa.

Estrategas de Banorte coincidieron en que el aumento en los precios de los energéticos por las tensiones en Medio Oriente incrementa las preocupaciones sobre la inflación en los mercados financieros.

