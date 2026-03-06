Los precios del petróleo se incrementaron este viernes impulsados por los riesgos que pesan sobre el suministro del crudo en Medio Oriente tras la promesa de Donald Trump de continuar la guerra hasta la "rendición total" de Irán.

A las 14H00 GMT, el barril de Brent, la referencia internacional de petróleo, subió 5.33% a 89.96 dólares, justo después de alcanzar 90.25 dólares el barril, su nivel más alto desde abril de 2024.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganaba 8.09% a 87.56 dólares.

