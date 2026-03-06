Más Información
Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos
En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos
Aparece supuesto mensaje de Stephanye Contreras, alumna de la UAEM, donde niega su desaparición; autoridades investigan veracidad
Los precios del petróleo se incrementaron este viernes impulsados por los riesgos que pesan sobre el suministro del crudo en Medio Oriente tras la promesa de Donald Trump de continuar la guerra hasta la "rendición total" de Irán.
A las 14H00 GMT, el barril de Brent, la referencia internacional de petróleo, subió 5.33% a 89.96 dólares, justo después de alcanzar 90.25 dólares el barril, su nivel más alto desde abril de 2024.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganaba 8.09% a 87.56 dólares.
Lee también Estrecho de Ormuz paralizado, la arteria más importante del mundo
Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]