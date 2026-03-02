Petróleo mexicano alcanza su mayor precio en siete meses; conflicto en Medio Oriente impulsa cotización

Tras los ataques militares en Medio Oriente, Pemex dio a conocer que vendió este lunes el barril de petróleo en 66.63 dólares y se trata del mayor precio de los últimos siete meses, concretamente desde el 30 de julio del año pasado.

Los registros que lleva el Banco de México (Banxico) muestran que el crudo nacional acumula un incremento de 24.3% o 13.01 dólares desde que comenzó 2026. La cotización promedio del hidrocarburo yace en 58.73 en lo que va del año, 3.83 por arriba de los 54.90 que el gobierno utilizó como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, lo que implica mayores ingresos petroleros de lo previsto.

La mezcla mexicana gana de la mano de las principales referencias internacionales. En particular, el hidrocarburo del Mar del Norte, Brent, subió hasta 13% en la apertura de los mercados en Asia, aunque el incremento se moderó a 8.3% para terminar en 78.5 dólares y fue su cierre más alto desde junio del año pasado y acumula un alza de 29% en 2026.

En este contexto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados como Rusia acordaron incrementar 206 mil barriles diarios su producción colectiva a partir de abril.

La semana pasada, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre las capacidades nucleares iraníes se estancaron. Esto fue seguido de ataques conjuntos liderados por Estados Unidos e Israel contra posiciones estratégicas en todo Irán. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, figura entre los fallecidos en el conflicto, y el país persa respondió con ataques en Medio Oriente.

“Esto abre la puerta a una posible escalada más allá de los conflictos recientes, relativamente breves, entre Israel e Irán, como el ocurrido en abril de 2024 y los 12 días de guerra en junio de 2025”, dijo el director global de multiactivos de Janus Henderson Investors, Adam Hetts.

El crudo nacional acumula un alza superior a 24% en el año y mejora la perspectiva de ingresos petroleros. Foto: iStock

Aunque los precios han subido, expuso que los niveles actuales aún reflejan un conflicto limitado y de corta duración. Desde su punto de vista, un impacto más amplio en activos de riesgo, inflación y tasas de interés dependerá de si la incertidumbre se prolonga.

Irán produce alrededor de 3% a 4% del suministro mundial de crudo, pero el impacto regional ya se está intensificando. Quizás lo más relevante es que los ataques han provocado lo que esencialmente es una paralización del tráfico en el Estrecho de Ormuz, comentó Hetts.

El Estrecho de Ormuz es un cuello de botella clave para el transporte de petróleo en Medio Oriente, por donde transita aproximadamente 20% del suministro mundial.

“Un aumento sostenido hacia los 80 dólares sería consistente con el conflicto de junio de 2025, y hacia los 90, con abril de 2024, cuando los mercados globales lograron en gran medida absorber las alzas de precios, dado que los conflictos se resolvieron en un período relativamente corto”, dijo Hetts.

Como referencia de un conflicto de gran magnitud, la invasión rusa de Ucrania a comienzos de 2022 elevó los precios del petróleo por encima de 100 dólares durante un período prolongado, con picos breves por encima de 120.

“En los niveles actuales, los precios reflejan un conflicto limitado y de duración relativamente corta”, explicó.

Estrategas de Banorte consideran que la prima geopolítica incorporada actualmente en los precios del petróleo se mantendrá alta en el corto plazo, conservando al Brent en un rango de 75 a 90 dólares durante las próximas semanas.

“Un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz podría detonar un rompimiento adicional hacia la zona de 100 dólares. No obstante, por ahora no consideramos este escenario como central”, dijeron en el banco.

Analistas advierten que un cierre del Estrecho de Ormuz podría llevar el barril hacia los 90 o incluso 100 dólares. (02/03/26) Foto: Google Maps

El analista de VT Markets, Alfredo Marentes, indicó que la evolución reciente en los petroprecios abre un escenario de mayor volatilidad para los mercados financieros globales, especialmente si se materializan interrupciones físicas en el suministro de crudo.

“El Estrecho de Ormuz es particularmente relevante, ya que por esa vía transita una parte significativa del petróleo mundial, por lo que cualquier bloqueo serio podría impulsar los precios rápidamente”, señaló.

Por ahora, dijo, el escenario más probable es un aumento en la volatilidad acompañado de una prima de riesgo de corto plazo en los precios del energético, es decir, un alza motivada por incertidumbre más que por una interrupción efectiva del flujo de suministro.

No obstante, advirtió que, si el conflicto escalara y afectará físicamente el tránsito de petróleo durante un periodo sostenido, los precios podrían registrar un aumento más persistente, lo que incrementa la inflación general a escala global.

En el caso de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el factor determinante será si el encarecimiento del petróleo comienza a trasladarse a otros componentes inflacionarios, como costos de transporte o expectativas.

“Si se trata de un repunte temporal en energía, la Fed podría ignorarlo; sin embargo, si las presiones inflacionarias se amplían, podría retrasar los recortes de tasas y mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo”, estimó.

El analista explicó que, si el escenario deriva en precios de petróleo más altos, tasas elevadas en Estados Unidos y un dólar fortalecido, los mercados emergentes enfrentarían condiciones financieras más restrictivas.

“México presenta una posición más equilibrada. Como economía vinculada al petróleo, precios más altos pueden resultar positivos desde la perspectiva comercial, pero si aumenta la aversión global al riesgo y el dólar se fortalece, el peso podría enfrentar presión y endurecer las condiciones financieras internas”, alertó Marentes.

Cierra de estrecho de Ormuz por guerra, afectará precios del petróleo e impactará comercio

El cierre del estrecho de Ormuz, tras los ataques de Estados Unidos a Irán, afectará el movimiento marítimo, provoca un incremento de los precios del petróleo y afectaciones al traslado de mercancías de exportación, aseguraron líderes de agentes navieros y de industriales.

En entrevista durante la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), Fernando Con y Ledesma dijo que el petróleo es el que más tendrá impacto porque pasa por el estrecho de Ormuz y “evidentemente eso va a impactar el tiempo de tránsito de las embarcaciones”.

Agregó que las afectaciones se verán en una semana y añadió que los barcos de línea “tendrían que buscar rutas alternas para evitar el conflicto, con lo cual, lo más probable, es que se pudieran encarecer” los costos marítimos.

Con y Ledesma dijo que los barcos tendrían que bajar o subir para darle vuelta al estrecho de Ormuz y poder ir hacia Europa o América.

Añadió que además del petróleo se afectará el transporte de mercancías de los servicios marítimos que cruzan por ese lugar, “en general, el comercio internacional va a sufrir un impacto económico”.

En el mismo evento, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, coincidió con el líder de Amanac en que el petróleo puede ser de los productos más afectados, aunque dijo que el gobierno mexicano tiene un plan para reducir cualquier afectación.

Añadió que esperan que sea una “negociación rápida, esperemos que no se convierta en una guerra de mucho tiempo”.

Malagón expuso: “Yo creo que, en cuatro o cinco semanas, si Dios quiere, esto estará terminado.

Sin embargo, añadió que “entre más se alargue más costos, pero vamos a pensar que en cuatro semanas se resuelva”.

Comentó que mientras se da el conflicto “la industria tiene que soportar” porque no se va a permitir el colapso de las cadenas productivas.

