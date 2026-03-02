Más Información

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Canacar cuantifica daños tras muerte de "El Mencho"; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Shakira en el Zócalo 2026: cinco momentos que marcaron su concierto gratuito en CDMX

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

El Departamento de Comercio estadounidense dio a conocer su “Agenda de Política Comercial 2026” en la que enlistó los “muchos problemas” que se requieren de resolver durante la revisión del (T-MEC), además del creciente déficit comercial que tiene con sus socios comerciales a.

En el texto, la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dijo que “México ha adoptado una serie de medidas preferenciales que benefician a los campeones nacionales en los sectores de energía y minería, particularmente en lo que se refiere a petróleo, gas y electricidad, en detrimento de los inversionistas de (EU)”.

Añadió que “México ha socavado su clima general de inversiones. México tiene inadecuadas leyes laborales y una protección laxa en dicha regulación que continúa socavando a los trabajadores estadounidenses”.

Por otra parte, aseguraron que Canadá mantiene políticas que violan el T-MEC en el sector de lácteos que frenan la entrada de productos estadounidenses al mercado.

Además de que, la USTR agregó, los canadienses mantienen medidas discriminatorias y restricciones en el sector digital, como su decreto para regular las transmisiones en línea.

A unos meses de que se sienten los ministros de comercio de los tres países a revisar el cumplimiento del T-MEC, el Departamento de Comercio estadounidense dijo que deben fortalecer las “reglas de origen y combatir el transbordo y la deslocalización”.

Consideró que la región es crucial para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, especialmente México y Canadá.

Expuso que entre los desafíos urgentes a tratar está el aumento en la inversión de empresas domiciliadas en economías que no son de mercado en la región y el impacto que tiene en los tres países socios los efectos de la sobrecapacidad, como la producción de acero.

Asimismo, dio a conocer seis puntos centrales de la política comercial estadounidense en este año: la continuación del programa de Acuerdos de Comercio Recíproco (ART); la aplicación de acuerdos comerciales y leyes estadounidenses; el fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos y sectores estratégicos; el comercio con China con base en reciprocidad y equilibrio y promover intereses estadounidenses en foros multilaterales.

Aseguró que producto de la liberalización agresiva de los mercados, el mercado estadounidense “está más abierto a bienes y servicios extranjeros que los mercados de sus socios comerciales lo están a las exportaciones estadounidenses”, por lo que consideró que trabajarán para revertir el déficit comercial que tienen con todo el mundo, para lo cual implementan la política de “America First” por la cual impulsan la producción doméstica.

