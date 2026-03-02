En el primer mes del año y con la entrada en vigor del nuevo impuesto del 1% de los envíos en efectivo, money orders y cheque del gobierno de Estados Unidos, las remesas se colocaron debajo de los 5 mil millones de dólares, lo que no se veía desde abril de 2024.

Banco de México (Banxico) informó que durante el primer mes de 2026, los ingresos provenientes del exterior resultaron de 4 mil 594 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 1.4% cuando hace un año tuvieron un tímido crecimiento de 1.9% con 4 mil 660 millones de dólares.

Sin embargo, en forma mensual presentaron una reducción de 13.4%, es decir que extendieron el desplome que tuvieron en enero de 2025, cuando en ese entonces fue de 10.78%.

Los paisanos que mandan dinero, principalmente desde EU, a sus familiares en México ya no pudieron sostener el ritmo de sus envíos.

Según datos de Banxico, se registraron 11.4 millones de operaciones frente a los 13 millones de diciembre pasado y los 12 millones de igual mes de 2025.

También bajó el monto promedio por cada envío a 401 dólares cuando un mes antes fue de 406, aunque comparado con enero del 2025 representó una variación positiva de 3.93% con 395 dólares.

Por eso, en efectivo y en especie, los migrantes que viven y trabajan fuera de nuestro país trajeron consigo más de los llamados “migradólares”, con 579 contra los 402 de diciembre y los 547 del mismo mes del 2025.

Así, el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses, es decir, de febrero de 2025 a enero de 2026, sumó 61 mil 710 millones de dólares,

Banxico destacó que esa cifra se compara con el monto acumulado a doce meses registrado en diciembre pasado de 61 mil 777 millones de dólares de enero 2025-diciembre 2025.

