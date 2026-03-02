Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

En el primer mes del año y con la entrada en vigor del nuevo del 1% de los envíos en efectivo, money orders y cheque del gobierno de, las remesas se colocaron debajo de los 5 mil millones de dólares, lo que no se veía desde abril de 2024.

(Banxico) informó que durante el primer mes de 2026, los ingresos provenientes del exterior resultaron de 4 mil 594 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 1.4% cuando hace un año tuvieron un tímido crecimiento de 1.9% con 4 mil 660 millones de dólares.

Sin embargo, en forma mensual presentaron una reducción de 13.4%, es decir que extendieron el desplome que tuvieron en enero de 2025, cuando en ese entonces fue de 10.78%.

Los paisanos que mandan dinero, principalmente desde EU, a sus familiares en ya no pudieron sostener el ritmo de sus envíos.

Según datos de, se registraron 11.4 millones de operaciones frente a los 13 millones de diciembre pasado y los 12 millones de igual mes de 2025.

También bajó el monto promedio por cada envío a 401 dólares cuando un mes antes fue de 406, aunque comparado con enero del 2025 representó una variación positiva de 3.93% con 395 dólares.

Por eso, en efectivo y en especie, los migrantes que viven y trabajan fuera de nuestro país trajeron consigo más de los llamados “”, con 579 contra los 402 de diciembre y los 547 del mismo mes del 2025.

Así, el flujo acumulado de los ingresos por en los últimos 12 meses, es decir, de febrero de 2025 a enero de 2026, sumó 61 mil 710 millones de dólares,

Banxico destacó que esa cifra se compara con el monto acumulado a doce meses registrado en diciembre pasado de 61 mil 777 millones de dólares de enero 2025-diciembre 2025.

