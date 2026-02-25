La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no se contemplan nuevos impuestos a extranjeros en el Código Fiscal de la Ciudad de México de cara al Mundial de Futbol, aunque señaló que se revisarán iniciativas propuestas en el Congreso local en materia.

Lo anterior, luego de que ayer EL UNIVERSAL publicó que diputados de Morena y el PAN buscan crear nuevos impuestos en la Ciudad de México rumbo a la justa deportiva que arrancará el 11 de junio. El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, recordó que este año no se incluyó ningún impuesto nuevo; sin embargo, dijo que se analizará cualquier propuesta “para fortalecer” las finanzas de la capital.