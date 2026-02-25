Más Información

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Zar antidrogas de EU se reúne con Gabinete de Seguridad tras operativo contra “El Mencho”; destaca colaboración bilateral

Venezuela, "El Mencho" y su agenda migratoria en el Estado de la Unión; así fue el discurso de Trump desde el Capitolio

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no se contemplan nuevos impuestos a extranjeros en el Código Fiscal de la Ciudad de México de cara al Mundial de Futbol, aunque señaló que se revisarán iniciativas propuestas en el Congreso local en materia.

Lo anterior, luego de que ayer EL UNIVERSAL publicó que diputados de Morena y el PAN buscan crear nuevos impuestos en la Ciudad de México rumbo a la justa deportiva que arrancará el 11 de junio. El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, recordó que este año no se incluyó ningún impuesto nuevo; sin embargo, dijo que se analizará cualquier propuesta “para fortalecer” las finanzas de la capital.

