Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Listo, proyecto de reforma electoral; aún no hay acuerdo en 4T

FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano

Vive Guadalajara un domingo “casi cualquiera”

Ante saturación, van por panteones verdes

Las de Kuwait abatieron por error tres aviones de, cuya embajada en ese país soltaba por la mañana una columna de humo.

Desde el inicio del ataque de Estados Unidos e contra , Teherán responde con salvas de misiles y drones contra los países del Golfo, en muchos casos aliados de Washington.

Tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait el domingo por la noche, informó el Mando Central de EU.

“Los cazas de la de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, indicó CENTCOM, aunque agregó que las tripulaciones se eyectaron y se encuentran a salvo.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, añadió.

Previamente, las autoridades locales habían informado que varios de combate estadounidenses se han estrellado en el país.

En lo referente a la embajada, un periodista de AFP vio una densa columna de humo negro elevarse por encima de la legación el lunes por la mañana.

La embajada no confirmó si su edificio fue alcanzado, pero publicó un comunicado en el que pide “no acudir” a la legación diplomática por “amenaza persistente de ataques con y ”.

El personal de la embajada se encuentra “confinado en el lugar”, añadió.

Tres testigos también vieron humo elevándose sobre una central eléctrica en el norte del país.

La compañía petrolera nacional Kuwait National Petroleum Company afirmó que cayeron escombros sobre la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, e hirieron a dos trabajadores.

Dana Abas, una ingeniera que vive en la ciudad de Kuwait, reconoció a AFP estar preocupada y se apresuró a almacenar productos de primera necesidad.

Desde el sábado han muerto cinco personas en el , todas ellas de nacionalidad extranjera: una en Kuwait, tres en Emiratos y una en Baréin.

