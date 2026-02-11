Kiev. Las defensas aéreas ucranianas destruyeron este miércoles dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia a plena luz del día contra la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país y cerca de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví.

“Las defensas antiaéreas los han destruido. Es un trabajo titánico”, escribió en su cuenta de Telegram el alcalde, que explicó que los misiles alcanzaron Leópolis alrededor de las 14:40 (hora local, 12:40 GMT).

Sadoví dijo que, según las informaciones preliminares, no se habían producido daños materiales ni víctimas en el ataque.

Los misiles hipersónicos Kinzhal son una de las armas más sofisticadas del arsenal ruso. Ucrania ha demostrado ser capaz de interceptar misiles Kinzhal con sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense Patriot.

Los ucranianos no tienen, sin embargo, suficientes sistemas Patriot para cubrir todo su territorio, por lo que los Kinzhal rusos alcanzan en ocasiones objetivos.

