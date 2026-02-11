Más Información

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

Los ingresos del gobierno inician 2026 con fuerza

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Kiev. Las ucranianas destruyeron este miércoles dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por a plena luz del día contra la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país y cerca de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví.

“Las defensas antiaéreas los han destruido. Es un trabajo titánico”, escribió en su cuenta de Telegram el alcalde, que explicó que los misiles alcanzaron Leópolis alrededor de las 14:40 (hora local, 12:40 GMT).

Sadoví dijo que, según las informaciones preliminares, no se habían producido daños materiales ni en el ataque.

Los Kinzhal son una de las armas más sofisticadas del arsenal ruso. ha demostrado ser capaz de interceptar misiles Kinzhal con sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense Patriot.

Los ucranianos no tienen, sin embargo, suficientes sistemas Patriot para cubrir todo su, por lo que los Kinzhal rusos alcanzan en ocasiones objetivos.

