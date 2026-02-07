Más Información

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Ucrania ataca con misiles estadounidenses 2 regiones fronterizas con Rusia; reportan al menos un muerto y 6 heridos

Ucrania ataca con misiles estadounidenses 2 regiones fronterizas con Rusia; reportan al menos un muerto y 6 heridos

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Marina y Profepa rescatan a lobo marino en Cabo San Lucas; presentaba dificultades para nadar

Marina y Profepa rescatan a lobo marino en Cabo San Lucas; presentaba dificultades para nadar

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Moscú.- atacó con misiles estadounidenses HIMARS y drones de largo alcance instalaciones energéticas de las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, según denunciaron las autoridades locales.

"Bélgorod ha vuelto a sufrir un ataque masivo de misiles", reportó en Telegram el alcalde de la capital regional, Valentín Demídov, y agregó que "la infraestructura sufrió graves daños. En algunas partes de la ciudad se observan fallas eléctricas y de los servicios de calefacción y acueducto".

El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, también confirmó "graves daños" y denunció que en la ciudad no hay objetivos militares.

Lee también

A su vez, el gobernador de la región de Briansk también informó de ataques ucranianos contra el sistema energético de la región.

"Los terroristas ucranianos volvieron a atacar la infraestructura energética de la región de Briansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque combinado deliberado con sistemas de lanzaderas múltiples HIMARS y drones reactivos de ala fija", escribió en Telegram.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los sistemas antiaéreos rusos derribaron un total de 38 drones ucranianos de ala fija.

La mayoría de ellos fueron neutralizados sobre las regiones de Briansk (26) y Bélgorod (10). También fueron derribados drones sobre la región de Lípetsk y el mar Negro.

Lee también

Ataques ucranianos dejan al menos un muerto y 6 heridos

Más tarde, las autoridades rusas denunciaron que los últimos ataques ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod se cobraron una víctima mortal y seis heridos.

En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con , informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.

Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.

Gladkov comunicó todos los daños a la infraestructura civil registrados, incluidos centros comerciales y viviendas y vehículos de particulares.

Por otro lado, las autoridades de la ciudad de Rostov informaron de la muerte de una joven de 19 años que resultó herida en un ataque con drones el pasado 18 de diciembre.

El Ministerio de Defensa señaló que esta noche interceptaron 82 drones ucranianos en territorio ruso, 45 de ellos en Volgogrado, a 500 kilómetros del frente de batalla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos