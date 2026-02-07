Ucrania ataca con misiles estadounidenses 2 regiones fronterizas con Rusia; reportan al menos un muerto y 6 heridos

Más Información
Moscú.- Ucrania atacó con misiles estadounidenses HIMARS y drones de largo alcance instalaciones energéticas de las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, según denunciaron las autoridades locales.
"Bélgorod ha vuelto a sufrir un ataque masivo de misiles", reportó en Telegram el alcalde de la capital regional, Valentín Demídov, y agregó que "la infraestructura sufrió graves daños. En algunas partes de la ciudad se observan fallas eléctricas y de los servicios de calefacción y acueducto".
El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, también confirmó "graves daños" y denunció que en la ciudad no hay objetivos militares.
A su vez, el gobernador de la región de Briansk también informó de ataques ucranianos contra el sistema energético de la región.
"Los terroristas ucranianos volvieron a atacar la infraestructura energética de la región de Briansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque combinado deliberado con sistemas de lanzaderas múltiples HIMARS y drones reactivos de ala fija", escribió en Telegram.
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los sistemas antiaéreos rusos derribaron un total de 38 drones ucranianos de ala fija.
La mayoría de ellos fueron neutralizados sobre las regiones de Briansk (26) y Bélgorod (10). También fueron derribados drones sobre la región de Lípetsk y el mar Negro.
Ataques ucranianos dejan al menos un muerto y 6 heridos
Más tarde, las autoridades rusas denunciaron que los últimos ataques ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod se cobraron una víctima mortal y seis heridos.
En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.
Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.
Gladkov comunicó todos los daños a la infraestructura civil registrados, incluidos centros comerciales y viviendas y vehículos de particulares.
Por otro lado, las autoridades de la ciudad de Rostov informaron de la muerte de una joven de 19 años que resultó herida en un ataque con drones el pasado 18 de diciembre.
El Ministerio de Defensa señaló que esta noche interceptaron 82 drones ucranianos en territorio ruso, 45 de ellos en Volgogrado, a 500 kilómetros del frente de batalla.
