Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Los estadounidenses quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, "de aquí al inicio del verano (boreal), en junio", declaró a periodistas Zelensky, cuyas palabras estaban bajo embargo hasta el sábado.

Washington "propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana", detalló, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses.

Lee también Unión Europea propone sanciones a energía, finanzas y comercio de Rusia; entrarían en vigor tras 4 años de guerra en Ucrania

Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales.

Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia.

Lee también Ucrania y Rusia intercambian 157 prisioneros de guerra cada uno; EU y Emiratos Árabes fueron mediadores del canje

Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga por que Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en "zona económica libre" donde ninguna de las dos partes ejerza control militar.

"Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables", estimó Zelensky.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc