Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Detienen a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de peculado agravado

Centrobús deberá convivir con 13 rutas de transporte de la CDMX

Estados Unidos quiere que la termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Los estadounidenses quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, "de aquí al inicio del verano (boreal), en junio", declaró a periodistas Zelensky, cuyas palabras estaban bajo embargo hasta el sábado.

Washington "propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana", detalló, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses.

Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales.

Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia.

Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga por que Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en "zona económica libre" donde ninguna de las dos partes ejerza control militar.

"Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables", estimó Zelensky.

