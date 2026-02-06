Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos

ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos

Sheinbaum presenta en la mañanera a nuevo comandante de la Guardia Nacional; general Guillermo Briceño releva a Hernán Cortés

Sheinbaum presenta en la mañanera a nuevo comandante de la Guardia Nacional; general Guillermo Briceño releva a Hernán Cortés

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

FGR: Diego Rivera secuestró a candidatos morenistas en 2021; así operaba la red criminal del alcalde en Tequila, ligada al CJNG

FGR: Diego Rivera secuestró a candidatos morenistas en 2021; así operaba la red criminal del alcalde en Tequila, ligada al CJNG

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las de , momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán.

Estas medidas apuntan a 15 entidades, dos personas y 14 buques de la "flota fantasma" vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El presidente Donald Trump está "comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores. Foto: Especial

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores

Beca Rita Cetina 2026 cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje