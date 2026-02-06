Más Información
Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán.
Estas medidas apuntan a 15 entidades, dos personas y 14 buques de la "flota fantasma" vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El presidente Donald Trump está "comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
