Más Información

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 06 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 06 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Sheinbaum presenta en la mañanera a nuevo comandante de la Guardia Nacional; general Guillermo Briceño releva a Hernán Cortés

Sheinbaum presenta en la mañanera a nuevo comandante de la Guardia Nacional; general Guillermo Briceño releva a Hernán Cortés

FGR: Diego Rivera secuestró a candidatos morenistas en 2021; así operaba la red criminal del alcalde en Tequila, ligada al CJNG

FGR: Diego Rivera secuestró a candidatos morenistas en 2021; así operaba la red criminal del alcalde en Tequila, ligada al CJNG

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

México será un país más competitivo al cerrar brechas de género: Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO

México será un país más competitivo al cerrar brechas de género: Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Estados Unidos instó a una negociación tripartita con para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el , un importante tratado nuclear con Moscú.

China ya ha rechazado públicamente sumarse a las negociaciones de desarme "en esta etapa", mientras que Rusia sugirió que también deberían incluirse otros Estados con armas nucleares como el Reino Unido y Francia.

"El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia", escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un ensayo en línea.

"Otros países tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar la estabilidad estratégica, y ninguno más que China", afirmó.

Lee también

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas, presentó un nuevo plan en la Conferencia de Desarme de la ONU, en el que acusa al tratado New Start, que expiró el jueves, de tener "defectos fundamentales".

El viernes DiNanno dijo que "las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y los fallos en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada".

El jueves expiró el tratado New Start, un importante acuerdo de control de armas nucleares con Rusia. Foto: Archivo/ EFE
El jueves expiró el tratado New Start, un importante acuerdo de control de armas nucleares con Rusia. Foto: Archivo/ EFE

"Tratado nuclear modernizado"

La expiración del New Start, que limitaba a Estados Unidos y Rusia a desplegar mil 550 ojivas nucleares cada uno, deja al mundo sin un tratado sobre las armas más destructivas del planeta, lo que ha desatado temores de una nueva carrera armamentística.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptó una propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener durante otro año las restricciones del New Start, y el jueves pidió "un tratado nuevo, mejorado y modernizado".

Rubio apuntó que Estados Unidos "negociará desde una posición de fuerza".

"Rusia y China no deberían esperar que Estados Unidos se quede de brazos cruzados mientras eluden sus obligaciones y amplían sus fuerzas nucleares", escribió Rubio.

"Mantendremos una disuasión nuclear robusta, creíble y modernizada. Pero lo haremos mientras exploramos todas las vías para cumplir el genuino deseo del presidente de un mundo con menos de estas armas terribles", añadió.

Trump ha dicho que quiere reanudar las pruebas nucleares por primera vez en décadas, aunque hasta ahora no ha llevado a cabo esa medida.

Lee también

Sin límites

DiNanno acusó a China de aprovecharse de la restricción jurídicamente vinculante entre Estados Unidos y Rusia para comenzar a expandir su arsenal a un ritmo histórico, y afirmó que "va camino de superar las mil ojivas nucleares para 2030".

"Mientras hoy estamos aquí, el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles", afirmó.

DiNanno insistió en que "la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación".

Rusia y Estados Unidos controlan juntos más del 80% de las ojivas nucleares del mundo.

Pero el arsenal nuclear de China está creciendo más rápido que el de cualquier otro país, a razón de unas 100 nuevas ojivas al año desde 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

En esta fotografía facilitada por los Laboratorios Nacionales Sandía, un técnico inspecciona celdas catódicas para agregar voltaje inductivo y que son necesarias para el inyector Scorpius que es armado en ese lugar en Albuquerque, Nuevo México, el 8 de junio de 2023. Foto: AP
En esta fotografía facilitada por los Laboratorios Nacionales Sandía, un técnico inspecciona celdas catódicas para agregar voltaje inductivo y que son necesarias para el inyector Scorpius que es armado en ese lugar en Albuquerque, Nuevo México, el 8 de junio de 2023. Foto: AP

El representante adjunto chino ante la oficina de la ONU en Ginebra, Shen Jian reiteró la posición oficial de Beijing, e insistió ante el organismo de desarme que "las capacidades nucleares de China están muy lejos del nivel de las de Estados Unidos o Rusia".

"China no participaría en negociaciones de desarme nuclear en esta etapa", sostuvo. Insistió en que los "Estados que poseen los mayores arsenales nucleares deben seguir cumpliendo sus responsabilidades" en materia de desarme nuclear.

Lee también

Rusia, que no se considera sujeta a los límites del New Start, estima que cualquier nuevo diálogo debería incluir a otros Estados con armas nucleares, como Francia y el Reino Unido, según su embajador Gennadi Gatilov ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

El embajador británico, David Riley, pareció descartar la idea, insistiendo en que "el Reino Unido mantiene una disuasión nuclear mínima".

De su lado, la embajadora francesa, Anne Lazar-Sury, afirmó que "todos los Estados con armas nucleares" deberían tener como objetivo adoptar medidas para "reducir el riesgo de uso de armas nucleares".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores. Foto: Especial

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores

Beca Rita Cetina 2026 cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje