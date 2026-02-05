Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

La trata de personas no cesa; se dispara 45%

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

“Sé que soy una piedrita en el zapato”: Romana Rivera, madre buscadora y activista

Brugada llama a revisar función social de medios

acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel, informó el Pentágono el jueves, horas después de la expiración del START III, último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países.

"Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada", señaló el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado.

El acuerdo para restablecer el diálogo militar se produjo tras "avances productivos y constructivos" en las conversaciones de paz sobre en Abu Dabi, a las que asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, indicó el Comando Europeo.

