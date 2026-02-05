Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

La trata de personas no cesa; se dispara 45%

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

“Sé que soy una piedrita en el zapato”: Romana Rivera, madre buscadora y activista

Brugada llama a revisar función social de medios

realizaron su primer intercambio de prisioneros en meses, liberando a 157 soldados capturados cada uno, informó el Ministerio de Defensa ruso, coincidiendo con las mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi para explorar una salida al conflicto.

"El 5 de febrero fueron devueltos 157 militares rusos desde Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado, y agregó que "a cambio, se entregaron 157 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas".

Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores del intercambio, según la misma fuente.

