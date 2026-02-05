Más Información
Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio
Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo
Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco
CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa
Ucrania y Rusia realizaron su primer intercambio de prisioneros en meses, liberando a 157 soldados capturados cada uno, informó el Ministerio de Defensa ruso, coincidiendo con las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi para explorar una salida al conflicto.
"El 5 de febrero fueron devueltos 157 militares rusos desde Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado, y agregó que "a cambio, se entregaron 157 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas".
Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores del intercambio, según la misma fuente.
Lee también Con ataque masivo, Rusia acaba tregua energética con Ucrania
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]