Ucrania y Rusia realizaron su primer intercambio de prisioneros en meses, liberando a 157 soldados capturados cada uno, informó el Ministerio de Defensa ruso, coincidiendo con las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi para explorar una salida al conflicto.

"El 5 de febrero fueron devueltos 157 militares rusos desde Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado, y agregó que "a cambio, se entregaron 157 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas".

Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores del intercambio, según la misma fuente.

Lee también Con ataque masivo, Rusia acaba tregua energética con Ucrania

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc