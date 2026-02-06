Omán medió el en conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica, en un intento de reducir las tensiones entre ellos después de que Washington bombardeó sitios nucleares iraníes y Teherán lanzó una sangrienta represión contra las últimas protestas que sacudieron el país.

Omán reconoció las conversaciones en un comunicado después de que periodistas de The Associated Press vieron cómo funcionarios iraníes y estadounidenses visitaban por separado un palacio a las afueras de Mascate para hablar con el ministro de Exteriores del sultanato, Badr al-Busaidi.

El principal diplomático de Irán dijo que las conversaciones indirectas fueron “un muy buen comienzo”, pero ahora los negociadores deben hablar con sus líderes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, hizo el comentario en una entrevista en vivo desde Muscate, Omán, en la televisión estatal iraní. Araghchi describió las conversaciones como desarrolladas en múltiples rondas y que se centraron principalmente en encontrar un marco para futuras negociaciones.

Lee también EU llama a negociación tripartita con Rusia y China sobre tratado de armas nucleares; Beijing rechaza sumarse

Ambas naciones regresaron a Omán, un sultanato en el extremo oriental de la Península Arábiga, meses después de que varias rondas de reuniones se vinieron abajo luego de que Israel inició una guerra de 12 días contra Irán en junio pasado. Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes durante esa guerra, probablemente destruyendo muchas de las centrifugadoras que enriquecían uranio cerca de niveles armamentísticos. La ofensiva israelí diezmó las defensas aéreas de la República Islámica y también afectó su arsenal de misiles balísticos.

Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, creen que el gobierno de Irán se encuentra en su punto más bajo desde la Revolución Islámica de 1979 tras una serie de protestas a nivel nacional el mes pasado que representaron el mayor desafío al líder supremo, ayatolá Ali Khamenei, de 86 años. Las fuerzas de Khamenei llevaron a cabo una sangrienta represión que, de acuerdo con diversos reportes, cobró la vida de miles de manifestantes y condujo al arresto de decenas de miles de personas. En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó nuevas amenazas de uso de fuerza militar en contra de Irán.

Con el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque en la región, junto con más aviones de combate, Estados Unidos probablemente cuenta en estos momentos con suficiente presencia militar en la zona para lanzar un ataque si así lo deseara. Sin embargo, aún se desconoce si ello sería suficiente para forzar a Irán a cambiar de rumbo o a un cambio de gobierno.

Mientras tanto, las naciones árabes del Golfo Pérsico temen que un ataque pueda desencadenar una guerra regional que también las arrastre. Esa amenaza es real: ya, las fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní cerca de su portaaviones, e Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

Lee también New Start: El fin de la contención nuclear

Palacio omaní, sede de las conversaciones

El palacio, ubicado cerca del aeropuerto internacional de Mascate, había sido utilizado por Omán en conversaciones anteriores entre Irán y Estados Unidos en 2025. Periodistas de la AP vieron en el recinto a funcionarios iraníes, que más tarde regresaron a su hotel.

Una vez que los autos iraníes abandonaron el lugar, otro convoy —que incluía un vehículo con la bandera estadounidense— entró al complejo, donde estuvo alrededor de una hora y media.

Después, el Ministerio de Exteriores de Omán hizo público un comunicado en el que indicó que al-Busaidi se reunió por separado con Araghchi y con el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Imágenes publicadas posteriormente por la Agencia de Noticias de Omán, controlada por el estado, mostraron que el almirante de la Armada estadounidense, Brad Cooper, jefe del Comando Central del ejército, también asistió a la reunión, algo inusual que no había ocurrido en rondas anteriores .

"Las consultas se centraron en preparar las condiciones adecuadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas garantizando la importancia de estas negociaciones, a la luz de la determinación de las partes de asegurar su éxito a la hora de lograr una seguridad y una estabilidad sostenibles ", indicó el comunicado.

Ni los estadounidenses ni los iraníes ofrecieron información alguna sobre las reuniones.

Lee también Conflicto entre Israel e Irán ¿Qué países tienen armas nucleares?

Pocos detalles previos

El alcance, la naturaleza y los participantes en las conversaciones en Mascate no estaban claros. Funcionarios en las fronteras de Omán mostraron particular preocupación el jueves por cualquier persona que llevara cámaras al sultanato antes de las negociaciones.

Por el lado iraní, Araghchi escribió en X que "Irán entra en la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo constante del año pasado".

"Los compromisos deben cumplirse", agregó. "La igualdad de condiciones, el respeto mutuo y el interés mutuo no son retórica, son una necesidad y los pilares de un acuerdo duradero".

Antes del encuentro, un alto asesor de Khamenei pareció ofrecer el apoyo del gobierno al diplomático.

Araghchi "es un negociador hábil, estratégico y confiable en los más altos niveles de toma de decisiones e inteligencia militar", escribió Ali Shamkhani en X. "Los soldados de la nación en las fuerzas armadas y los generales de la diplomacia, actuando bajo la orden del Líder, salvaguardarán los intereses de la nación".

Por el lado estadounidense, parecía que las conversaciones serían lideradas por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, un magnate inmobiliario de Nueva York de 68 años y viejo amigo de Trump. Viajando con Witkoff está Jared Kushner, yerno de Trump, quien en las últimas semanas ha compartido propuestas para la Franja de Gaza y participó en conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania en Abu Dabi anteriormente.

Los dos hombres habían viajado de Abu Dabi a Qatar el jueves por la noche para reuniones con funcionarios allí, informó la cadena Al Jazeera. Qatar, que comparte un yacimiento de gas natural en el Golfo Pérsico con Irán, también alberga una importante instalación militar estadounidense que Irán atacó en la guerra de junio.

Lee también Trump ordena acelerar pruebas nucleares en EU al nivel de otros países

Programa nuclear iarní, sobre la mesa

Aún no está claro qué términos estará dispuesto a negociar Irán en las conversaciones. Teherán ha mantenido que estas conversaciones solo serán sobre su programa nuclear. Sin embargo, Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar ofrecieron a Irán una propuesta en la que Teherán detendría el enriquecimiento durante tres años, enviaría su uranio altamente enriquecido fuera del país y se comprometería a "no iniciar el uso de misiles balísticos".

Rusia había señalado que tomaría el uranio, pero Shamkhani indicó en una entrevista esta semana que terminar el programa o enviar el uranio fuera del país eran puntos inaceptables para el país.

Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, apuntó que las conversaciones necesitaban incluir todos esos temas.

"No estoy seguro de que se pueda llegar a un acuerdo con estos tipos, pero vamos a intentar averiguarlo", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc