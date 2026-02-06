Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Energía

Una de las principales medidas de esta ronda es la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultar la búsqueda de compradores para su petróleo, informó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que agregó que la iniciativa se coordinará “con socios afines tras una decisión del G7”.

La propuesta, que a deberá ser discutida y aprobada por unanimidad por Los Veintisiete para que pueda aplicarse, incluye también añadir en la lista negra a otros 43 buques de la llamada "flota fantasma" rusa que ayuda a Moscú a esquivar las sanciones a su petróleo, con lo que el total ascendería ya a 640.

Von der Leyen precisó que también pretenden dificultar que Rusia adquiera buques cisterna con prohibiciones generales sobre la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y rompehielos, a fin de "perjudicar aún más los proyectos de exportación de gas".

Aseguró que esto complementará el veto europeo de las importaciones de GNL acordada en paquete de sanciones anterior y el reglamento RepowerEU.

Finanzas

Por otra parte, la Comisión propone medidas para restringir aún más el sistema bancario ruso y su capacidad para crear canales de pago alternativos con los que financiar la actividad económica, algo que Von der Leyen consideró "el punto débil de Rusia".

En concreto, se propone incluir en la lista negra a otros 20 bancos regionales rusos y tomar medidas contra las criptomonedas, las empresas que las comercializan y las plataformas que permiten su comercio, con el fin de cerrar una vía de elusión de sanciones.

Igualmente, se incluyen sanciones contra bancos de terceros países que facilitan el comercio ilegal de productos sancionados.

Comercio

Finalmente, la Comisión insta a endurecer las restricciones a la exportación a Rusia con nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, desde el caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por valor de más de 360 millones de euros.

Además, Bruselas también plantea introducir nuevas prohibiciones de importación de metales, productos químicos y minerales críticos, que aún no están sujetos a sanciones, por un valor superior a 570 millones de euros.

Y más restricciones a la exportación de artículos y tecnologías empleados por Rusia en el campo de batalla, como los materiales utilizados para fabricar explosivos, así como una cuota para el amoníaco a fin de limitar las importaciones existentes.

La CE quiere igualmente acabar con la evasión de las sanciones activando por primera vez la "herramienta antielusión", prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y radios a jurisdicciones en las que exista un alto riesgo de que estos productos se reexporten a Rusia.

Para proteger a las empresas de la Unión Europea de las violaciones de sus derechos de propiedad intelectual o de la expropiación injusta en Rusia debido a sentencias judiciales abusivas, la Comisión propone por último garantías jurídicas más sólidas.

