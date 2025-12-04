El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el jueves la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan operando, con lo que se suspenden algunas sanciones al gigante energético ruso.

Esta medida permite que las gasolineras de la marca Lukoil en países como Estados Unidos sigan atendiendo a sus clientes, al tiempo que impide que el dinero vuelva a Rusia, que se encuentra bajo severas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La decisión suspende parcialmente las medidas tomadas en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump. Se anunció la misma semana en que los negociadores de la Casa Blanca se reunieron con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, para impulsar un acuerdo estadounidense que ponga fin al conflicto.