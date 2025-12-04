Más Información
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua
Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura
VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta
INE avala presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp; direcciones de Organización y Capacitación Electoral, las más afectadas
Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel
Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el jueves la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan operando, con lo que se suspenden algunas sanciones al gigante energético ruso.
Esta medida permite que las gasolineras de la marca Lukoil en países como Estados Unidos sigan atendiendo a sus clientes, al tiempo que impide que el dinero vuelva a Rusia, que se encuentra bajo severas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022.
La decisión suspende parcialmente las medidas tomadas en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump. Se anunció la misma semana en que los negociadores de la Casa Blanca se reunieron con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, para impulsar un acuerdo estadounidense que ponga fin al conflicto.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]