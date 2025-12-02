Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Van contra trata en estaciones de autobuses

Tegucigalpa. El expresidente de Honduras, , le dijo este martes al presidente de Estados Unidos, , que su “injerencia” del pasado domingo en las elecciones generales del país centroamericano no le intimidan.

“Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido , fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la , ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?”, expresó Zelaya en la red social X.

“Puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera. Somos hondureños libres y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente. Ni ni la oligarquía pueden decidir por nosotros. Señor Donald Trump, los que luchamos por la estamos de pie, somos patriotas y nadie se rinde”, añade el mensaje del exmandatario hondureño.

Además, Zelaya afirmó que con la injerencia de Trump, el bipartidismo de los partidos tradicionales Nacional y Liberal, está imponiendo “un ” contra la candidata presidencial del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada.

“Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH (el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández), el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi. Pero se equivocan de historia”, subrayó Zelaya.

Hernández, quien gobernó durante dos periodos consecutivos entre 2014 y 2022 y cumplía desde 2024 una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por , fue indultado en la víspera por Trump.

Manuel Zelaya denuncia una "infame intervención extranjera"

Zelaya también dijo que su esposa y presidenta de Honduras, , “mantiene más del 55% de apoyo por su buen gobierno, y que a ella “ la respeta y el mundo la reconoce”.

“Y LIBRE presenta a una candidata intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites. Por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente”, señaló el exgobernante, quien además es el asesor principal de Castro y coordinador general de .

Según Zelaya, “La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño a Rixi y nuestra capacidad de lucha”.

El aviso de Trump sobre elecciones en Honduras

El lunes, Trump advirtió de posibles consecuencias si Honduras “altera” los resultados de las elecciones y urgió a las autoridades electorales del país a reanudar el conteo de votos, detenido durante la noche de los comicios.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la plataforma Truth Social, Trump afirmó que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y sostuvo que “habrá consecuencias” si esto ocurre.

Según Trump, hasta el momento del corte el escrutinio mostraba una contienda casi igualada entre los candidatos y Salvador Nasralla, con una ventaja de apenas medio millar de votos para Asfura.

Los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura (Nacional, 39.91%) -respaldado públicamente por Trump- y Salvador Nasralla (Liberal, 39.89%), con el primero con apenas 515 votos por encima, tras ser escrutado el 57.03% de las actas, en un proceso lento y con muy pocos cambios en la jornada anterior.

Por su parte, la candidata oficialista, Rixi Moncada, ha quedado en un distante tercer puesto, con 359 mil 584 votos (el 19.16%), lejos de las proyecciones de sus encuestas, que le daban una frente a los dos conservadores, según el CNE.

Los hondureños votaron el pasado domingo para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional, veinte al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

