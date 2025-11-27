Chivas y Cruz Azul decepcionan en Liguilla; La Máquina regresa con "ventaja" a Ciudad Universitaria

No hubo un solo jugador que aplaudiera tras el silbatazo final del árbitro Guillermo Pacheco. No, ni los del Cruz Azul.

La serie de cuartos de final más esperada, la que mayor expectativa generaba, decepcionó en sus primeros 90 minutos, aunque el 0-0 no es mal resultado para La Máquina, a la que otro empate el domingo —en Ciudad Universitaria— le bastará para instalarse en las semifinales.

La pausa de 19 días afectó a ambos, aunque el Guadalajara lució más mermado. El vendaval de los primeros minutos, esos en los que Bryan González falló una clara opción de gol (2’), quedó en simple anécdota. Conforma avanzó el reloj, el vértigo de las Chivas se desvaneció.

Esa del Cotorro fue la única llegada clara de los rojiblancos, quienes están obligados a ganar en la Ciudad de México para sortear esta fase.

Los celestes hicieron un poco menos que eso. Conscientes de que la igualdad en el global les da la clasificación, por su mejor posición en la tabla, sobrellevaron el encuentro después de sortear la tormenta en el arranque.

Se acomodaron en la cancha del estadio Akron y controlaron el duelo. De hecho, se quedaron muy cerca de la victoria, con aquel cabezazo de Jéremy Márquez y el disparo de Mateusz Bogusz cerca del final, pero Raúl Rangel resolvió sin mayores dificultades.