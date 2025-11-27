Sergio Ramos ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey, revelan en España

Este miércoles los Rayados de Monterrey vencieron al América (2-0) en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 pero, cuando todo parecía ser “color de rosa” en el sentir de la afición albiazul, llegó una noticia alarmante desde España, donde aseguran que Sergio Ramos tomó la decisión de no renovar su contrato y poner fin a su etapa en la Liga MX.

Este jueves, el periodista Juanfe Sanz Pérez , del famoso programa ‘El Chiringuito’, presentó como exclusiva la decisión del futbolista español de terminar su relación laboral con la Pandilla, una vez que acabe su participación en el torneo Apertura 2025.

“Tato Noriega, que es el presidente deportivo de Rayados, dijo hace unos días que había conversaciones con Sergio Ramos (para renovar su contrato) pero que esperarían a que termine la Liguilla. Ramos ha tomado una decisión, ha decidido poner fin a su etapa en Monterrey”, reveló el periodista español.

Sergio Ramos explota tras sus dos goles anulados vs Santos / Foto: Imago7

Cabe recordar, que en el mes de octubre, este mismo periodista visitó el centro de entrenamiento del Monterrey para entrevistar en exclusiva a Sergio Ramos previo al Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid.

“Sergio Ramos ha tomado la decisión de marcharse de México; lo que me dicen es que está enamorado de la ciudad, que está enamorado de la afición y que México es un país que le encanta y que tiene como objetivo claro terminar levantando un título, motivo por el cual fichó con Rayados”, agregó Sanz Pérez.

Finalmente, aunque no reveló cuál podría ser el nuevo destino del actual capitán de Rayados, aseguró que “quiere emprender una nueva etapa deportiva, se ve físicamente bien, es absolutamente indiscutible que en el último Mundial de Clubes hizo un gran papel y que no piensa retirarse, pero bueno, la noticia es que Sergio Ramos ha tomado la decisión de poner punto final en su etapa en Rayados de Monterrey”.

Sergio Ramos debutó este año en el duelo de la jornada 8 del Clausura 2025 ante Atlético de San Luis. Por el momento, ni el jugador ni la directiva albiazul se han pronunciado al respecto.

