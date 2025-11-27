Sergio Ramos celebra contundente triunfo de Rayados ante América: "Fue una victoria seria"

Rayados de Monterrey aprovechó hace unas horas la localía y, con un juego perfecto, derrotó (2-0) al América para tomar ventaja en la serie de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

La gran noche del equipo regio, que fue reconocida por su afición con la llegada del silbatazo final, fue celebrada por Sergio Ramos, capitán y estandarte del equipo, quien durante el juego mantuvo lejos de su área a los rivales.

El exjugador del Real Madrid, quien llegó a México tras un complicado paso por el Sevilla, consideró el triunfo un paso importante para alcanzar el objetivo del título, agradeciendo el respaldo de su gente que hizo sentir el estar en casa.

"Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!", escribió en su cuenta de Instagram.

Con el ánimo por lo alto, Rayados de Monterrey viajará este fin de semana a la capital del país con la intención de cerrar con una buena presentación, buscando ante un urgido equipo azulcrema aprovechar los errores y sentenciar su pase a las semifinales.