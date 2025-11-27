Sebastián 'Loco' Abreu deslumbra en torneo de futbol rápido en Tijuana y marca 42 goles

El equipo sensación del Apertura 2025 es, sin duda alguna, Xolos de Tijuana, club que, con una gran base de jugadores mexicanos, se metió a la Liguilla y hace unas horas tomó ventaja en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX contra Tigres.

La escuadra comandada en la cancha por Gilberto Mora y en el banquillo por Sebastián 'Loco' Abreu dio un golpe de autoridad que la pone a soñar con seguir avanzando en el certamen.

Lee también Katia Itzel García, árbitra mexicana, denuncia insultos y violencia que vive a través de redes sociales

El trabajo de Abreu, histórico goleador uruguayo, no solamente se ha quedado al nivel profesional, sino que en sus tiempos libres el estratega sigue demostrando su gran capacidad goleadora en un torneo de futbol rápido en la frontera.

Sebastián, quien ha sido pieza clave para la transformación del equipo fronterizo, compartió recientemente en una entrevista que se ha convertido en el máximo goleador de una liga en Tijuana, sumando en nueve partidos un total de 42 goles.

Lee también Hugo Sánchez ‘humilla’ a Cristiano Ronaldo tras su gol de chilena y presume sus 13 goles con el Real Madrid

"Queda esperar que me den el trofeo de campeón de goleo, el quinto en México. Los chavos juegan bien en la liga, es un formato familiar y ayuda, ya que uno no pierde la competitividad. Es lindo jugar con jóvenes y sentirte pleno, es lindo", mencionó en entrevista para Claro Sports.

El exdelantero uruguayo llegó por primera vez en 1999 para reforzar a Tecos, donde destacó por su capacidad goleadora. Posteriormente, regresó en 2002 para vestir la camiseta de Cruz Azul, club en el que se consagró como campeón de goleo. Su recorrido continuó por equipos como América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres, siendo este último su último club en la Liga MX en 2007.