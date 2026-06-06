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El actor británico Patrick Godfrey, recordado por dar vida a Leonardo da Vinci en la película "Ever After: A Cinderella Story" (1998), falleció a los 93 años.
La noticia fue confirmada por la agencia que lo representaba, la cual informó que el intérprete murió el jueves en la tranquilidad de su hogar y acompañado por sus seres queridos.
En un comunicado, sus representantes destacaron tanto su trayectoria artística como sus cualidades personales, describiéndolo como un actor de enorme talento y una persona excepcional cuya ausencia será profundamente sentida.
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.
Godfrey desarrolló una carrera que se extendió por cerca de siete décadas, participó en una amplia variedad de producciones para cine, televisión y teatro. A lo largo de los años se consolidó como una presencia habitual en dramas históricos, adaptaciones literarias y grandes producciones cinematográficas.
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Además de su trabajo en "Ever After: A Cinderella Story", formó parte de títulos reconocidos como "A Room with a View" (1986), "The Remains of the Day" (1993), "The Count of Monte Cristo" (2002) y "Les Misérables" (2012).
Su carrera también incluyó participaciones en populares series de televisión británicas, entre ellas "Doctor Who" e "Inspector Morse", donde dejó muestra de su versatilidad interpretativa.
Con una trayectoria de casi 70 años frente a las cámaras y sobre los escenarios, Patrick Godfrey deja un legado marcado por personajes memorables y una extensa contribución a la actuación británica.
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