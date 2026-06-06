Previo al estreno de la película Toy Story 5, el próximo 17 de junio, Walmart sorprendió con una colección inspirada en la icónica franquicia de Pixar, que reúne artículos diseñados para despertar la nostalgia de quienes crecieron con las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos.

Si eres coleccionista o simplemente buscas un producto temático para complementar tu hogar, esta novedad podría convertirse en una de las más buscadas de la temporada.

Walmart lanza sorprendente colección de Toy Story

Dispensador DISNEY PIXAR Toy Story Marcianito

El dispensador Disney Pixar Toy Story Marcianito es un artículo coleccionable que combina funcionalidad y nostalgia para los seguidores de la popular saga animada. Inspirado en los entrañables extraterrestres verdes conocidos como "Los Marcianitos", este producto destaca por su diseño llamativo y fiel a los personajes que aparecieron por primera vez en la máquina de garra de Pizza Planet.

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Bowl Disney Toy Story Cuadrado de Melamina

El Bowl Disney Toy Story Cuadrado de Melamina es una opción práctica y divertida para los fanáticos de la emblemática película de Pixar. Su diseño inspirado en los personajes de Toy Story añade un toque de color y nostalgia a la hora de las comidas, convirtiéndolo en un artículo atractivo tanto para niños como para coleccionistas de la franquicia.

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Contenedor Disney Toy Story de Plástico con Tapa para Pizza

El Contenedor Disney Toy Story de Plástico con Tapa para Pizza es un accesorio pensado para quienes buscan conservar sus alimentos de forma práctica mientras añaden un toque de diversión a su cocina. Inspirado en el universo de Toy Story, este recipiente destaca por incorporar gráficos de los personajes más queridos de la franquicia, convirtiéndolo en un artículo atractivo para fanáticos de todas las edades.

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Vaso Disney Toy Story de Plástico con Efecto Lenticular

El Vaso Disney Toy Story de Plástico con Efecto Lenticular es un artículo que combina funcionalidad y entretenimiento gracias a su diseño inspirado en una de las franquicias animadas más queridas de Pixar. Su principal atractivo es el efecto lenticular, una tecnología visual que crea la sensación de movimiento o cambio de imagen al observar el vaso desde distintos ángulos, haciendo que los personajes cobren vida de una forma divertida.

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Cesto Disney Toy Story de Tela con Asas para Almacenamiento

El Cesto Disney Toy Story de Tela con Asas para Almacenamiento es una solución práctica y decorativa para mantener organizados distintos espacios del hogar. Este accesorio combina funcionalidad con diseños protagonizados por los Marcianitos.

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