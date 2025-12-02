Más Información

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Tepito, un centro de resistencia cultural

Caracas.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al presidente Nicolás Maduro informar de forma "inmediata y transparente" sobre las posibles negociaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de ese país en el Caribe.

Jackeline López, integrante del buró político de la tolda, afirmó que la población venezolana no conoce "qué se discute ni a qué acuerdos pretenden llegar" con estas conversaciones, después que el domingo Trump confirmó que hubo una llamada entre ambos mandatarios.

"Exigimos que se le diga al país con absoluta claridad qué se está negociando. El ejercicio de la soberanía nacional no puede hacerse a puerta cerrada", declaró, en una conferencia de prensa, la dirigente del PCV, partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

En este sentido, dijo que Venezuela enfrenta una situación compleja, por lo que consideró como una "creciente escalada de agresión imperialista en el Caribe", en referencia a la movilización militar estadounidense, y rechazó que países del Caribe "se presten para estas maniobras".

En concreto, señaló al Gobierno de Trinidad y Tobago como "pieza efectiva" de las operaciones estadounidenses en la región y le acusó de adoptar "posiciones genuflexas y serviles al imperialismo".

Este lunes, Maduro calificó de "terrorismo psicológico" el despliegue estadounidense en el Caribe, un día después de que Trump confirmara una llamada entre ambos, sin dar detalles sobre el diálogo.

Maduro encabezó una movilización en Caracas, en la cual designó y juramentó un nuevo buró político conformado por 12 dirigentes del chavismo y prometió ante sus seguidores su "lealtad absoluta".

La escalada de tensiones con Estados Unidos causó una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela, tras el aviso emitido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EU que recomendaba "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe.

Este lunes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) extendió hasta el 31 de diciembre su recomendación de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, lo que llevó a las aerolíneas ibéricas Iberia, Plus Ultra y Air Europa a comunicar nuevas suspensiones de vuelos.

En respuesta, Venezuela ha revocado las concesiones de operación a siete aerolíneas internacionales, incluyendo el lunes a la española Plus Ultra.

