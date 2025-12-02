Madrid.- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha suspendido, desde el lunes 1 de diciembre, a la aerolínea española Air Europa de toda actividad aerocomercial, según han confirmado fuentes del sector.

Air Europa anunció el lunes que, de momento, iba a mantener canceladas sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre y que iba a monitorizar la situación actual "de manera permanente" para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.

Lee también Venezuela reautoriza vuelos de deportación de migrantes de Estados Unidos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc