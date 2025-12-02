Más Información
Madrid.- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha suspendido, desde el lunes 1 de diciembre, a la aerolínea española Air Europa de toda actividad aerocomercial, según han confirmado fuentes del sector.
Air Europa anunció el lunes que, de momento, iba a mantener canceladas sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre y que iba a monitorizar la situación actual "de manera permanente" para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.
