Copenhague. El anunció que, a partir de hoy, desaconseja todos los viajes a debido a la “situación de seguridad” en este país sudamericano.

Suecia se une así a otros países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, , declarara el pasado sábado el cierre total del venezolano.

El gobierno venezolano repudió “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump y criticó que el mandatario “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la ” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano,, con el , un grupo presuntamente ligado al .

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.

